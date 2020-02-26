環保署出動165人力揪「排放汙染源」　14間業者挨罰140萬

▲某廠製程產出污泥與事業廢棄物清理計畫書核定事項不符。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

受偏東風環境風場影響，24日至今（26日）連續3天，西半部風速微弱、擴散條件差、汙染物易累積，導致空氣品質不佳。環保署前2天則到苗栗縣以南等10縣市稽查，查獲14件違規，開罰140萬元。

環署說明，應這次空品不佳，除提早4天預告空品不良訊息外，24、25日2天，統籌指揮苗栗縣以南等10個縣市與該署中區、南區環境督察大隊，針對轄內大型固定汙染源進行聯合稽查工作，總計本次聯合稽查共出動165名稽查人力，查獲14件違規情事，預估處分金額140萬元。

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▲▼因應空氣品質不良，環署與中南部縣市聯合稽查汙染源。（圖／環保署提供）



環署說，自去年10月起，已定期聯合各縣市召開「空氣汙染跨區合作預防應變小組會議」，統整各地方環保機關應變作為，進行區域聯防作業，曾在去年11、12月執行跨縣市無人機露天燃燒、大型固定汙染源聯合稽查。

環署指出，24、25日2天，鑒於已預報中南部地區空氣品質不良，更首度與中部以南縣市環保局、該署中、南區環境督察大隊合作，共出動165名稽查人力，進行27個行業別、33家公私場所及60個製程之許可聯合稽查與設備元件檢測工作，針對產生細懸浮微粒（PM2.5）之前驅物-揮發性有機物排放量較大之固定源，進行設備元件檢測與許可聯合稽查，同時也查核易產生逸散之重大營建工程，以堵絕該等汙染源於空品不良期間造成更進一步之危害。

▲環署表示，這次查獲14件違規，開罰140萬元。（圖／環保署提供）



環署指出，本次聯合稽查工作，總計查獲未依固定汙染源操作許可證核定內容操作7件（包含台中市柏○實業公司無設置及操作許可證逕行設置與操作等）；未符合汙染物排放標準2件（雲林縣及高雄市各一家）；未維持空氣汙染防制設施或監測設施之正常運作2件（台南市屏東縣各一家）；其他汙染行為等違反空染法、廢清法3件等，總計查獲14件違法情事，將依法進行告發與裁處。