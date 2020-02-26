裁處「台中火力發電廠案」被環保署撤銷　台中市府深夜回擊！

▲台中市政府堅持中火必須「汰舊換新」的立場。（圖／台中市政府提供）



中央社

對於環保署25日撤銷台中市政府裁處中火案，台中市政府法制局25日晚間表示，環保署直接跳下來做業者的第一線打手，作法嚴重侵害台中市政府的地方自治權限。

行政院環境保護署25日發布新聞稿表示，台中市環保局對中火於108年12月間，認定全廠生煤年使用量超過許可證核定量，3次以違反空汙法告發，並廢止2部發電機組許可證的相關處分案，經查違規事實並不具備，環保署依法撤銷中市府裁罰台中火力發電廠案。

法制局表示，依地方制度法第75條第2項及行政院環境保護署組織條例第3條規定，縱使環保署想越過台中市政府，直接撤銷台中市政府環保局的行政處分，也要報請行政院撤銷，環保署直接跳下來做業者的第一線打手，作法嚴重侵害台中市政府的地方自治權限。

法制局還指出，依行政程序法第117條規定，若撤銷對公益有重大危害者，不得撤銷。環保署撤銷環保局的處分後，讓中火10部機組火力全開，明顯是對公益有重大危害，依法不得撤銷，環保署所為不合法律之撤銷，應屬無效處分。

法制局並依據行政訴訟法第189條規定表示，法院審判也要斟酌雙方辯論意旨及調查證據結果，並兼顧原告及被告權利，才能下判斷，25日環保署對於本案相關爭議，完全未向台中市政府環保局調閱有關行政處分的資料或作任何查證，只聽台電公司陳情的一面之詞，就直接撤銷環保局的相關行政處分，令人不敢苟同。

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