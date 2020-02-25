不准環團直播惹罵聲！環保署：即日起環評都會上傳到YouTube

▲環評大會審查二林精機案，環團因不能直播痛罵環署搞黑箱。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署19日召開環評審查爭議超過12年的「二林精密機械產業園區」案，環保團體當時要直播遭拒，讓會議幾度無法繼續。最後環評委員閉門討論決議不同意，讓環團氣到大罵搞黑箱。由於環署不給直播爭議持續惹各界批評。環署表示，即日起環評都會上傳到YouTube。

環署表示，為擴大民眾參與，自106年起針對環評重大爭議案件，已在環署網站開放直播。環署綜計處副處長吳珮瑜向《ETtoday新聞雲》表示，上週二林精密機械產業園區案已經上傳，民眾可以看到。至於之後的環評？吳珮瑜說，由於上傳影片是新措施，錄影後還需要轉檔，有時需要半天，同仁也要再進行操作等作業，無法確切說每次會議結束多久後會上傳，但肯定的是「都一定會上傳到YouTube」。

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環署指出，對於民眾參與向來開放程度在各部會是屬領頭羊的，重大或有爭議的環評案件，進到專案小組審查前會進行現場勘查及意見陳述，事前就收集民眾的意見。再加上環署現在所有環評會議均採直播方式處理下，對於民眾知的權利及環評公開透明化，實質上是進一步提升，非倒退。

至於該旁聽要點第6點規定「表達意見應簡明扼要，每人以3分鐘為原則」一事，環署強調，將由各專案小組召集人視該發言內容若實際與環境議題相關，有裁量權給予延長發言之彈性，反之，若僅為謾罵、無理之陳述，亦將準時制止其繼續發言。

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