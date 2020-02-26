白沙屯媽祖進香「可延不可停」！拱天宮：3/1決定　如延期要請媽祖看日子

▲拱天宮目前維持進香「可延不可停」態度。（圖／記者黃孟珍翻攝）

文／中央社記者管瑞平苗栗縣26日電

武漢肺炎疫情延燒，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動是否如期舉辦備受關注，拱天宮管委會總幹事陳春發今天表示，原則是「可延不可停」，3月1日籌備會議應會做出決定。

因應武漢肺炎疫情延燒，內政部要求各宗教團體對大型遶境進香活動要有延期備案。

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陳春發指出，白沙屯媽祖徒步赴雲林縣北港朝天宮進香，預計3月24日出發，距離活動還有近1個月時間，目前仍靜觀其變；若如期舉行，包括起駕出發前的各單位團拜、登轎等儀式，會考慮省略，盡量從簡，配合政府做好防疫措施。

陳春發說，拱天宮主委今天北上赴內政部開會，對於是否延期，廟方3月1日將召開進香工作籌備會議，管理委員會及值年爐主當天應會有所討論作出決定，「如要延期，日子還是要請媽祖看」。

白沙屯媽祖徒步進香是苗栗縣通霄鎮在地近200年歷史的宗教文化活動，2010年獲指定為國家無形文化資產的重要民俗。

▲拱天宮白沙屯媽進香盛況。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

對於今年白沙屯媽祖進香活動是否照常舉辦，苗栗縣長徐耀昌今天接受媒體採訪時指出，防疫工作，中央與地方一體，縣府一定尊重中央想法。

徐耀昌表示，絕對尊重宗教信仰，自己也是媽祖的信徒，但是要因地、因時制宜，當下大家都在做防疫，「滴水不漏是我們的目標，不容許有任何意外發生」。

他說，媽祖是慈悲的，不要因為去廟會，如果萬一有漏洞而造成大家恐慌，真的得不償失，到時候把責任歸咎於媽祖，這也是不對的。（編輯：戴光育）1090226