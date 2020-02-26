白沙屯媽祖進香北港有變數　朝天宮防疫措施嚴謹以待

▲北港朝天宮針對疫措施嚴謹以待，目前所有隨香信徒休息、住宿的香客大樓已全面大消毒，連冷氣等生活設備都逐一清洗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

三月瘋媽祖是台灣民宿重要宗教盛事，繼大甲媽祖遶境舉行與否引發關注外，苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖到北港朝天宮進香是否如期舉辦也成為至熱話題，地主北港朝天宮今天表示，做好防疫、尊重媽祖、配合政府政策為原則，已將香客大樓全面大消毒，連冷氣等生活設備都逐一清洗。

北港朝天宮廟方指出，距離今年白沙屯媽祖進香3月24日啟程還有近1個月時間，仍存在變數，雖靜待拱天宮決定不過，目前廟方接待等事前準備工作仍持續進行，也加強各項防疫措施，將會儘量做到最好，而至於進香活動是否如期舉辦，尊重白沙屯媽決定，也會配合政府防疫政策。

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廟方人員提到，針對防疫最棘手的是食與寢的問題，目前所有隨香信徒休息、住宿的香客大樓已全面大消毒，連冷氣等生活設備都逐一清洗，另進入香客大樓休息的民眾會進行體溫測量，沒有發燒與徵狀才能進入，相信廟方、信徒與政府會做出最好的決定，與最萬全準備。

▲北港朝天宮針對防疫最棘手的食與寢的問題，目前所有隨香信徒休息、住宿的香客大樓已全面大消毒，連冷氣等生活設備都逐一清洗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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