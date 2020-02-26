武漢「0號病人」曝光…去年12月8日發病！現況、接觸史全解密

▲外界都在尋找新冠肺炎「零號病人」到底是誰。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

隨著中國乃至全球新冠肺炎確診病例增加，眾人現正尋找「零號病人」到底是誰。對此，武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組28日公開回覆，「據查詢資訊系統，我市登記報告最早的新冠肺炎患者為陳某，發病時間為2019年12月8日，經醫院救治後痊癒出院。」

通報還公佈，該名患者居住在武昌某社區，否認去過華南海鮮市場。

▲新冠肺炎疫情不斷擴散。（圖／路透）

據悉，零號病人也稱為「索引病例」（index case），是個醫學術語，意指疫情擴散時被病毒或細菌性疾病感染的第一人。找出這些人是誰，可以幫助回答疫情如何開始、何時以及為什麼開始的關鍵問題，也可以協助避免現在以及將來有更多的人被感染。

不過，此前中國金銀潭醫院重症病房（ICU）主任、醫師吳文娟，曾參與救治首例新冠肺炎的醫師，17日首次在外媒前曝光病源訊息，他對BBC透露，一名70多歲的病患最早在2019年12月1日就發病。

目前官方還沒定論新冠病毒源自何處，業界公認的觀點，最有可能來自蝙蝠，是根據新冠病毒基因結構與SARS冠狀病毒80%的相似性所得出的推論，但事實上，真正的天然宿主是誰並無定論。