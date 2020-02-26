　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

在家防疫掀起親子共讀風潮　家長挑選偏愛4大類童書

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

閱讀,看書,兒童,小孩,小朋友（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲用閱讀取代戶外活動，在家防疫不無聊。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

史上最長寒假結束了，學生們迎來開學第一周，也即將迎接228連續假期，不過受到新冠肺炎疫情影響，過往家長多為孩子安排戶外活動，今年則改以較靜態的居家親子活動取代，像是「親子共讀」情況逐漸增加，帶動童書繪本類銷量較去年同期飆升近50%，以醫療科普等知識型內容最受歡迎。

近期不少家長取消連假出遊計畫，PChome 24h購物分析，連續假期宅在家，為降低孩子使用3C數位產品時間，衍生親子共讀商機，為培養其閱讀習慣，推升童書繪本銷量年增近50%，其中以「互動遊戲、科普知識、新聞時事、情緒管理」4大類童書最受歡迎，這些書籍有助於提高學童對社會、環境、人際關係的認知。

PChome 24h購物指出，熱賣兒童書籍像是《淘氣鴿子：我不想去上學！》為單一圖畫繪本，適合年紀較小的學齡前孩童，利用互動式對白反向教育孩子品德觀念，生活化教材成為親子共讀首選；《君偉的節日報告》則是由圖畫過渡到文字書之間的「橋樑書」，適合8歲以上兒童，藉人物主角介紹節日背景知識，更貼近兒童生活經驗，獲得廣大讀者共鳴，亦相當熱銷。

TAAZE讀冊生活觀察圖書類商品，發現部分出版社反應很快，趁勢推出反應疫情書籍，例如《給孩子的防病毒、自我保健套書（共3冊）》、《病毒細菌 bye bye 套組》等；在書籍銷售上，家長教導小朋友認識病毒的《小不隆咚─我們是微生物！細菌、病毒與真菌小小世界裡的大知識》，預防疾病應該勤洗手的《肥皂超人出擊！》，均有較以往突出的銷售表現；至於預言本次災難的 《下一場人類大瘟疫：跨物種傳染病侵襲人類的致命接觸》、談人類對抗病毒的《對決病毒最前線》、猶在眼前的《我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們》等書籍也不惶多讓。

博客來響應文化部「分享書單」閱讀活動（圖／博客來提供）

▲博客來推出「#今天讀書不Delay」活動。（圖／博客來提供）

博客來響應文化部「分享書單」閱讀活動，推出「#今天讀書不Delay」活動，站上集結各界推薦書單，包含總統蔡英文、文化部長鄭麗君，以及臉書點名的范琪斐、陳思宏、李屏瑤、林蔚昀等多位知名作家，陸續新增串連。另外，活動適逢站上27號讀書日，加碼推出全館結帳滿千9折，滿1,200送100元E-Coupon。

ET快訊
第24例北部女感染來源宣布「結案」！大女兒列極可能病例
快訊／轎車「未依號誌」左轉　淡水21歲女大生騎車衝撞亡
台北市跟進！高中以下畢業旅行、校慶、園遊會全延至5/4後舉行
快訊／激增速度驚人！南韓新增115例確診　境內累計1261人
妻遭大車「夾成鐵餅」…2娃輕傷關鍵曝光　夫悲痛回事故地招魂
伊朗衛生部副部長記者會狂咳！確診前「猛擦汗話都說不完」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

居家防疫多讀書！蔡英文點名3人接力分享書單　19本選書曝光

建立居家防疫第一防線！細菌不耐高溫⋯餐具、衣物靠家電一鍵淨立除菌

在家防疫掀起親子共讀風潮　家長挑選偏愛4大類童書

每人限購1瓶！台糖防疫期間專用75%酒精大小包裝　全聯27日開賣

居家防疫多讀書！蔡英文點名3人接力分享書單　19本選書曝光

嚐日本美味免出國！樂事和風名物系列Lulu神模仿再進化～邀你神遊日本解放你的饞

7-11「APP咖啡寄杯」服務升級！即日起開放「跨店領取、轉贈好友」功能

今天10點先衝全家！「台酒75%防疫酒精」全台門市統一開賣

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫守護健康

防新冠肺炎⋯外食比例降！超商盒裝鮮食狂賣　引「日本最夯健康食物」新選擇

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

建立居家防疫第一防線！細菌不耐高溫⋯餐具、衣物靠家電一鍵淨立除菌

在家防疫掀起親子共讀風潮　家長挑選偏愛4大類童書

每人限購1瓶！台糖防疫期間專用75%酒精大小包裝　全聯27日開賣

居家防疫多讀書！蔡英文點名3人接力分享書單　19本選書曝光

嚐日本美味免出國！樂事和風名物系列Lulu神模仿再進化～邀你神遊日本解放你的饞

7-11「APP咖啡寄杯」服務升級！即日起開放「跨店領取、轉贈好友」功能

今天10點先衝全家！「台酒75%防疫酒精」全台門市統一開賣

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫守護健康

防新冠肺炎⋯外食比例降！超商盒裝鮮食狂賣　引「日本最夯健康食物」新選擇

OK買得到「台酒75%防疫酒精」了！全家明天10:00全門市統一開賣

3千萬以上有錢人今年破40萬人　兩年成長近三成

辣模被困武漢！直擊第33天慘況「已經沒肉吃了」...村民偷去買菜慘被拘留

搬新家2周「東曬無極限直射」　他怨：無法曬棉被！網一看…直接剔除

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

幫黑幼犬拍紀錄照　2個月發現牠「巨大差異」當場嚇壞

助台商抗擊疫情影響　江蘇推10項針對性措施

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

桃議長邱奕勝拜訪藍委　透露鄉親或黨有需要「不排除」選市長

狂！請老鷹幫拔牙不用1秒　7歲訓鷹師「屎面→燦笑」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

消費熱門新聞

10點快衝全家！台酒防疫酒精開賣

OK買得到台酒75%防疫酒精了！

小7「APP咖啡寄杯」也能跨店領、轉贈好友了

把握「肌膚黃金連假」網友推淡斑亮白神器

「百道土司料理」投票抽2萬儲值金

228連假好康！超商限時5天中熱拿第2杯1折

網友瘋傳「粉紅瓶」扁塌頭救星

限時28天！麥當勞經典大麥克回歸了

防疫專用75%酒精全聯27日開賣

日本織物除菌神器　防護居家生活

快衝7-11！台酒75％防疫酒精提早開賣

蔡英文點名3人接力分享書單　19本選書曝光

常見消毒產品該如何選擇?

超商推4款韓國美食！江原道雪蟹蟹膏限量1.5萬份

更多熱門

相關新聞

蔡英文點名3人接力分享書單　19本選書曝光

蔡英文點名3人接力分享書單　19本選書曝光

台北國際書展因新冠肺炎疫情影響而延期，但文化部力倡「書展延期閱讀不停息」，總統蔡英文24日在臉書po文分享近期正在讀的書單，並呼籲「居家多讀書，防疫一起來」，同時點名前立委洪慈庸、Youtuber阿滴、資深媒體人范琪斐接力響應，3人收到邀請後陸續把書單開出來，加起來共19本書，可作為選書參考。

電視劇解禁　陸官方：引導防疫題材

電視劇解禁　陸官方：引導防疫題材

台東縣長饒慶鈴視察消防局防疫整備

台東縣長饒慶鈴視察消防局防疫整備

班導分享開學日防疫心得：真的累爆

班導分享開學日防疫心得：真的累爆

白沙屯媽祖「是否停辦一年」投票擠爆

白沙屯媽祖「是否停辦一年」投票擠爆

關鍵字：

閱讀親子共讀童書繪本讀書防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面