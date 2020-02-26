在家防疫掀起親子共讀風潮　家長挑選偏愛4大類童書

▲用閱讀取代戶外活動，在家防疫不無聊。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

史上最長寒假結束了，學生們迎來開學第一周，也即將迎接228連續假期，不過受到新冠肺炎疫情影響，過往家長多為孩子安排戶外活動，今年則改以較靜態的居家親子活動取代，像是「親子共讀」情況逐漸增加，帶動童書繪本類銷量較去年同期飆升近50%，以醫療科普等知識型內容最受歡迎。

近期不少家長取消連假出遊計畫，PChome 24h購物分析，連續假期宅在家，為降低孩子使用3C數位產品時間，衍生親子共讀商機，為培養其閱讀習慣，推升童書繪本銷量年增近50%，其中以「互動遊戲、科普知識、新聞時事、情緒管理」4大類童書最受歡迎，這些書籍有助於提高學童對社會、環境、人際關係的認知。

PChome 24h購物指出，熱賣兒童書籍像是《淘氣鴿子：我不想去上學！》為單一圖畫繪本，適合年紀較小的學齡前孩童，利用互動式對白反向教育孩子品德觀念，生活化教材成為親子共讀首選；《君偉的節日報告》則是由圖畫過渡到文字書之間的「橋樑書」，適合8歲以上兒童，藉人物主角介紹節日背景知識，更貼近兒童生活經驗，獲得廣大讀者共鳴，亦相當熱銷。

TAAZE讀冊生活觀察圖書類商品，發現部分出版社反應很快，趁勢推出反應疫情書籍，例如《給孩子的防病毒、自我保健套書（共3冊）》、《病毒細菌 bye bye 套組》等；在書籍銷售上，家長教導小朋友認識病毒的《小不隆咚─我們是微生物！細菌、病毒與真菌小小世界裡的大知識》，預防疾病應該勤洗手的《肥皂超人出擊！》，均有較以往突出的銷售表現；至於預言本次災難的 《下一場人類大瘟疫：跨物種傳染病侵襲人類的致命接觸》、談人類對抗病毒的《對決病毒最前線》、猶在眼前的《我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們》等書籍也不惶多讓。

▲博客來推出「#今天讀書不Delay」活動。（圖／博客來提供）

博客來響應文化部「分享書單」閱讀活動，推出「#今天讀書不Delay」活動，站上集結各界推薦書單，包含總統蔡英文、文化部長鄭麗君，以及臉書點名的范琪斐、陳思宏、李屏瑤、林蔚昀等多位知名作家，陸續新增串連。另外，活動適逢站上27號讀書日，加碼推出全館結帳滿千9折，滿1,200送100元E-Coupon。