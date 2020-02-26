台北市跟進！高中以下畢業旅行、校慶、園遊會全延至5/4後舉行

▲台北市教育局規定，北市校園大型集會活動，於5月4日前將暫緩實施。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未舒緩，台北市教育局今（26日）規定，北市校園大型集會活動，如校外教學、畢業旅行、隔宿露營、校慶、體表會、園遊會及游泳課程，於5月4日前將暫緩實施；另北市校園室內場地開放將自原訂3月1日，延長暫停開放至5月4日。

根據教育局今日統計，高中以下學校發燒人數總計217人，其中，到校發燒22人、請假發燒在家休息195人。教育局表示，校園大型集會活動，原則上暫停並延後至5月4日，後續視疫情發展再行評估調整至其他時間辦理。惟倘經學校評估後仍有辦理需要，或因有活動契約等因素仍須辦理者，將請學校召開校內會議，並邀集教師代表、家長代表及行政人員與會討論並取得共識，學校於活動辦理期間，應特別注意環境清潔及消毒作業，並加強師生相關防疫配套措施，始得辦理。

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▲根據教育局今日統計，高中以下學校發燒人數總計217人，其中，到校發燒22人、請假發燒在家休息195人。（圖／記者李毓康攝）



另外，教育局邀集醫師、家長及校長等代表研議，考量新冠肺炎疫情，為避免校園群聚擴大傳染，108學年度第2學期游泳課程暫緩實施至5月4日止，後續視疫情發展再行評估。而教育局目前也已請學校妥為因應課程規劃與相關配套措施，包括，課程部分以教授水域安全宣導概念性課程，持續提升學生水域活動之安全性相關認知；市長盃大隊接力游泳錦標賽、學校水上運動會及常年游泳訓練班原則暫緩辦理。

此外，為加強校園防疫措施，教育局指出除社區大學以外，學校之自營游泳池、教室、演藝場所及會議室等室內空間，暫停開放延長至5月4日止，其餘場域及室外空間得依「台北市高級中等以下學校校園開放使用辦法」及各校校園場地開放使用管理要點辦理。教育局提醒學校於開放場域時，應注意環境清潔及消毒作業，倘因校內人力或疫情防範作業等特殊考量，得評估暫停開放校園；若有疫情而停課者，室內外場地則全面暫停開放。



