新冠肺炎專責病房「設置條件曝光」　一室兩床需相隔1公尺

▲衛福部醫事司石崇良司長。（圖／記者林敬旻攝）



記者嚴云岑／台北報導

全球新冠肺炎（COVID-19）攀升，指揮中心決議超前部署，1週內擴大設置專責病房，且取消每100床只能設置4至6床上限。醫事司司長石崇良表示，專責病房希望採一人一室，若要2人一室，兩床至少須間隔1公尺，下週三衛福部會啟動驗收，之後的人員配置，則由醫策會介入協調。

石崇良表示，為超前部署擴大對收治呼吸道疾病或嚴重特殊傳染性肺炎個案，昨天有共識，將在1週內擴大設置專責病房，目前全台屬於傳染病指定醫院的中、重度與一般醫院共計134家，未來皆不受隔離病房設置上限，醫院因應疫情設置隔離病房免報備，只要報請衛生局核准即可。

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石崇良提到，設立專責病房的醫院除了要遵守病人入院需採動線分流、探病每次限制2名等規定，醫護人員也要採固定制，避免跨單位服務，這段期間內進出該病房必須嚴格控管，避免發生院內交叉感染，在專責病房設置完成後，未來只要懷疑是呼吸道疾病，就要收治在隔離病房。

石崇良補充，設置專責病房目的擴大各醫院收治量能，加上看到日、韓都出現院內感染案例，不希望台灣重蹈覆轍，折損醫護人員人力，而專責病房也能分流輕症病人，讓醫學中心的負壓隔離病房保留量能。

最後，石崇良強調，今年雖然因為疫情停辦醫院評鑑，但會將重點擺在專責病房設立，明年醫院評鑑時，也會將各醫院在專責病房設立的表現納入考量。