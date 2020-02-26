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懷疑同居女友結交新歡　男在浴室針孔偷拍想抓姦！拍到她女兒

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▲桃園市廖姓男子去年6月間懷疑同居女友另結新歡，在其住處浴室排風口偷裝針孔攝影機，竊錄同居女與其女兒如浴畫面挨告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市廖姓男子去年6月間懷疑同居女友另結新歡，在其住處浴室排風口偷裝針孔攝影機，竊錄同居女友與其女兒如浴畫面挨告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子懷疑同居女友另結新歡，去年6月間趁女友外出時在住處浴室排風口偷裝針孔攝影機，以竊錄女友與其女兒沐浴隱私，隔月被女友與其兒子察覺浴室排風口有針孔攝影機報警處理，警方搜索後查出係廖男所為；桃檢認為廖男犯行明確，26日偵結依妨害秘密罪嫌將廖男提起公訴。

檢警指出，42歲的廖姓男子與徐姓女子在桃園市龜山區同居，去年6月20日因懷疑徐女帶其他男性回家發生親密關係，在主臥室內浴室排風口偷裝針孔攝影機藉以竊錄徐女，後來徐女的女兒偶而返家住宿，也會利用主臥室浴室沐浴，被廖男裝設針孔竊錄沐浴畫面。

同年7月7日，徐女與兒子開啟浴室後發現排風口有燈光閃爍，檢視後發現係針孔攝影機立即報警處理，龜山警方局進入屋內搜索查出針孔攝影機一組，並循線查出係廖男安裝，移送桃檢偵辦。

廖男偵訊時坦承因懷疑徐女有帶其他男人回家，才裝設針孔竊錄，也知道徐女的女兒會返家陪媽媽，也會使用浴室沐浴，針孔電力則來自浴室電燈，開啟後會立即錄影等事實；徐女與其女兒則指控並未同意廖男裝設針孔竊錄沐浴畫面，警方在攝影機內記憶卡查到竊錄徐女與女兒沐浴影像等證據，桃檢偵結依妨害秘密罪嫌將廖男提起公訴。

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