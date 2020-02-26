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國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

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▲林姓男子去年5月駕車行經五楊高架北上桃園路段，不滿後車屢次鳴按喇叭，竟在超車後急煞檔後車，還持鐮刀威嚇挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲林姓男子去年5月駕車行經五楊高架北上桃園路段，不滿後車屢次鳴按喇叭，竟在急煞擋住後車，還持鐮刀威嚇挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

新竹縣林姓男子去年5月間駕車行經國道五楊高架北上桃園路段，疑因不滿後方謝姓男子多次鳴按喇叭，林男竟近距離超車至謝男車道前方急煞停在車道上，謝男因閃避不及追撞，林下車持鐮刀向謝威嚇咆哮，謝驚嚇之餘向警方報案；桃檢26日偵結依恐嚇危害安全等罪嫌將林男提起公訴。

檢警調查，38歲的林姓男子去年5月13日下午1時46分，駕車行經國道五楊高架道路北上45.5公里處，因不滿後方由謝姓男子駕駛車輛多次在其後方鳴按喇叭，林男隨即近距離超車至謝男車前方急煞並停於車道上，謝男閃避不及追撞上林男。

事故發生後，林男自後車廂取出鐮刀1把，站在謝男車窗外揮舞並大聲咆哮威嚇，謝男心生畏懼下打電話報警處理；國道警察局第一大隊趕抵後查扣林持有鐮刀並帶回隊部偵訊。

林在偵訊時坦承犯行，但辯稱是謝男在其後方多次按喇叭才導致情緒失控，他也控告謝男傷害罪嫌（傷害部分不起訴處分），警方則提供行車紀錄器光碟與翻拍照片、現場事故圖與調查報告等證據佐證，桃檢認為林男犯行明確，依恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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