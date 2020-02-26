228連假台南活動多　南警加強路口指揮疏導交通讓民眾順暢樂遊

▲今年228連續假期，台南市有「古都馬拉松」、「林初埤木棉花」等活動，警方規劃交通崗252處，出勤1508人次警力，全力維持228連假出遊及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年228連續假期，預計均會出現大量出遊之人、車潮，警察局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗252處，出勤1508人次警力，以維持228連假出遊及風景區與各主要道路交通順暢。

交通部高速公路局為提升國道一號北上大灣至永康段交通順暢，於本次連續假期期間7時至晚上7時開放國道1號北上323k+650至320k+700段可行駛路肩，另警察局亦針對轄區較易造成壅塞之交流道，派員加強疏導永康、大灣、仁德、關廟等重交流道周邊車流，同時充分利用LINE交通群組互相聯繫及臉書專頁傳遞訊息並調度警力。

另成立228連續假期交控中心，指定專人24小時監控轄區各重要路口車流，隨時調度指揮，並整合市府交通局、工務局、公路總局工務段及國道高速公路局交控中心，即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，以掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數。

2020年228連續假期，台南市警察局在各風景區、車站、重要聯外道路等均派有員警指揮疏導，另為使民眾行車更安全，亦針對各項重大違規加強取締，對輕微違規則採勸導方式或立即排除，警察局亦針對景區及活動會場，編排拖吊車進行違規停車拖吊作業，呼籲各用路人朋友前往景區或活動會場，請遵守相關交通管制措施，切勿違規停車。

交通警察大隊大隊長翁誌宏深切呼籲民眾，酒後駕（騎）車，損己又損人，得不償失，警察局除持續嚴格取締酒後駕車之決心及提升取締酒後駕車執法強度外，並呼籲民眾重視酒後開（騎）車之高風險，配合下列推廣事項：一、飲酒後搭乘計程車、公車等大眾運輸工具返家。二、「指定駕駛」：參加聚會先指定、協調或推舉1位在聚會中不飲酒之親友或同伴擔任駕駛，負責載送親友、同伴返家。三、代叫計程車：撥打110代叫計程車。

台南市警局長周幼偉，感謝警察同仁及義交與計程車駕駛等交通尖兵於假期期間犧牲假期為市民服務，並全心全力投入交通工作，提升本市交通環境及用路人行的安全；也期待民眾遇交通壅塞時，能遵守交通管制路線與措施耐心駕駛，共同續營造「交通順暢平安」

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