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228和平紀念日連續假期　歸仁警全力投入確保交通順暢平安歸

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▲228和平紀念日連續假期共計3天，台南市警歸仁分局針對轄區各交通要道、旅遊勝地規畫連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲228和平紀念日連續假期共計3天，台南市警歸仁分局針對轄區各交通要道、旅遊勝地規畫連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年228和平紀念日連續假期自2月28日起至3月1日止共計3天，為使民眾能歡度假期，台南市警歸仁分局針對轄區各交通要道、旅遊勝地規畫連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。

歸仁分局轄內有國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線快速公路、台39線及市道182線等交通要道，另有高鐵台南站、台鐵保安、仁德、中洲、長榮大學、沙崙等車站，交通路網繁雜。

▲228和平紀念日連續假期共計3天，台南市警歸仁分局針對轄區各交通要道、旅遊勝地規畫連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

又有台南都會公園奇美博物館、十鼓文化園區、龍崎牛埔農塘等觀光景點，歸仁分局依熱時熱區規畫交通疏導勤務，另針對國道1號仁德交流道平面道路及台86線(西往東)往國道3號關廟交流道遇有交通壅塞時，將提醒用路人民眾提早改道，以免塞於車陣中，影響出遊興緻，替代道路如下：


一、國道1號仁德交流道：
(一)北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。(二)南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

二、台86線快速道路往國道3號關廟交流道：(一)下歸仁交流道沿台86側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。(二)下大潭匝道，由台39線接台20線進入國道3號新化交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。

三、台南市東區裕農路欲上國道三號除利用關廟交流道外，亦可直行仁德區太子路-歸仁區和順路-左轉台39線-右轉台20線-接國道三號新化交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道三號新化交流道。

台南市警歸仁分局長梁仁輝表示，道路交通安全端賴用路人尊重路權及遵守規則、防禦駕駛及減速慢行，旅客請注意警廣及道路上CMS(行車資訊看板)訊息，替代道路沿線並有指示牌面引導，並請遵從號誌及現場指揮人員指示，確保行車順暢、平安到達目的地。

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