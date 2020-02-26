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無懼新冠肺炎…2020台南古都國際馬拉松1萬4千人3月1日開跑

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▲無畏冠新肺炎！2020台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑，市長黃偉哲期待跑友跑出健康活力共同抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲無畏新冠肺炎！2020台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑，市長黃偉哲期待跑友跑出健康活力共同抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的號南古都國際馬拉松，將於3月1日上午5時45分準時開跑，因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，台南市政府針對賽事規劃了一系列強化防疫措施。

台南市長黃偉哲25日偕同副秘書長王揚智、教育局長鄭新輝、台灣港務公司執行副總經理張國明、台南市體育總會理事長吳志祥、台南市體育總會田徑委員會主委劉福財及市議員呂維胤、洪玉鳳、沈震東、穎艾達利、蔡筱薇、李啟維與贊助廠商皆到場共襄盛舉，黃偉哲特別感謝各單位、志工及所有市民共同鼎力協助，才能夠成就這場城市馬拉松活動。

台南市長黃偉哲表示，古都馬拉松是一個非常具有歷史的活動，特別宣示健康台南，這個獎牌是選手得標的最高榮譽，今年為了防疫需求，也做了充足準備，希望這是一場健康兼具歷史、飽覽府城風光的戶外活動，同時也期待所有跑友跑出健康活力，養足體力，共同抗疫。

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▲無畏冠新肺炎！2020台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑，市長黃偉哲期待跑友跑出健康活力共同抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局長鄭新輝說明大會相關防疫措施。
教育局長鄭新輝表示，今年古都馬原報名2萬多人，遠高於去年的1.6萬人，因受新型冠狀病毒COVID-19影響，目前參賽者約有1.4萬多人，也不算少，為確保參賽者安全，大會採取多項防疫管制措施，也提醒跑友若有發燒或呼吸道症狀等不適情形，切勿參賽，為落實阻絕傳染風險於境外的觀念，賽前已婉退自中、港、澳、日本、新加坡入境的選手。

▲無畏冠新肺炎！2020台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑，市長黃偉哲期待跑友跑出健康活力共同抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賽事當天，會場僅開放府前路及永華路3個出入口並管制人員進出，參賽者須繳交健康聲明卡並接受紅外線體溫量測，因此提醒跑友提早到場，並攜帶物資袋裡的健康聲明卡，以便順利入場；為減少群聚接觸，已取消起跑前集體暖身操，改由選手自行熱身，並加大起跑區間；補給站的美食也將改為杯裝，避免跑者直接碰觸食物。

▲無畏冠新肺炎！2020台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑，市長黃偉哲期待跑友跑出健康活力共同抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市體育處表示，台南古都國際半程馬拉松是台灣少數獲國際認證IAAF、AIMS的城市馬拉松活動之一，高密度文化古蹟和美食的賽道，於106年更榮獲體育署「運動i臺灣-特色文化獎」，賽事貼心規劃NIKE NRC陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，因此每年皆吸引眾多跑友前來參與；同時也歡迎所有跑友把握難得機會，享受在地店家推出的優惠住宿服務，憑藉號碼布也可免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等古蹟。

另外，今年大會特別邀請統一獅吉祥物Lion一起幫跑者加油，當天在賽道17.5km公里處設有美食補給大道，由台南市府城文化觀光產業協會提供西井村滷味、虱目魚丸、蜂蜜豬腳、仙草愛玉冰、水餃、薏仁紅豆湯、台式馬卡龍等等豐盛特色美食，千萬別錯過。

台南市體育處進一步說明，由於古都馬是國際認證的計時賽，參與選手人數眾多，沿途各路口須預先管制車輛通行，為讓賽事順利進行，需要市民共同協助配合並一起為選手加油，展現府城人的熱情，若因車輛管制造成不便，也請市民見諒。詳細管制資訊可至臺南市體育處官網(http://www.sports.tn.edu.tw/html/main))查詢。

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