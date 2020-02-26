台南學甲濕地黑面琵鷺野放　黃偉哲：歡送康復黑琵回歸大自然

▲台南市長黃偉哲與生態保育學會、特有生物研究保育中心等相關保育單位人員，歡送康復的黑琵回歸大自然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

黑琵好了！台南市生態保育學會2位志工，1月19日在學甲濕地生態園區巡查時發現1隻有異狀的黑面琵鷺，由特有生物研究保育中心七股站專員，護送至慈愛動物醫院醫治，經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，隨即為其施打抗血清藥劑並安置養病，歷經月餘日漸康復，經獸醫師評估可進行野放。

台南市長黃偉哲26日來到該園區，與生態保育學會、特有生物研究保育中心等相關保育單位人員，歡送康復的黑琵回歸大自然。

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黃偉哲市長表示，市府與各相關單位致力於生態保育多年，黑面琵鷺數量增加成果可見，希望與環境和平共存、保育生物的觀念深根茁壯在台南，讓市民朋友對於環保能有更多的投入與關注；黃偉哲也非常感謝生態保育學會、慈愛動物醫院、野鳥學會、農業委員會特有生物研究保育中心、農業局及相關保育志工參與T85黑琵救援、醫治及照顧，讓牠能在短期間內恢復健康並回歸大自然。





台南市野鳥學會志工自春節期間起悉心照料生病的黑面琵鷺，使牠逐漸康復並能夠覓食及飛行，為利後續追蹤將其繫上T85腳環，並於2月5日送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估其能適應野外環境可進行野放。市長黃偉啠與生態保育學會總幹事黃永豐、特有生物研究保育中心獸醫師詹芳澤等相關保育單位，共同歡送康復的黑琵回歸大自然。



為避免隨氣候改變，黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，農業局呼籲市民朋友若發現有黑面琵鷺個體活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，請立即通報農業局（聯絡電話06-6321731）或相關單位下灘搶救並送往慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，增加黑面琵鷺存活率，請大家一起為黑面琵鷺保育努力。

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