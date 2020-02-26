防新冠肺炎！指揮中心：即起醫院訪客「限時段」探病2名、陪病1名

▲衛福部醫事司石崇良司長出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應日益嚴重的新冠肺炎疫情，為強化院內感染控制，中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布人員進出新規，即日起醫訪客必須按照醫院規定時段探訪，不能像以往可隨時進出醫院，其中每名住院探病限2人、陪病只能1人。

醫事司司長石崇良宣布，昨（25）日邀集醫院代表、感控專家開會討論，決定要強化院內感染控制，進出醫院人員管控強化分成三類病人、訪客、外包人員管制。病人部份，進入醫院前不論急診或是住院或門診，都必須採分流動線，有不同的出入口跟動線安排。

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訪客部分，所有的訪客必須按照醫院規範的時段進行訪客，不同以往隨時可進出醫院，必須訂出訪客時段，在這時段才開放允許探病，訪客限制每住院病人限制兩名，長時間住院陪病的包含看護總計在內只能有一名的陪病者，同時為落實感染控制，所有進出無論陪病或訪客採登記證，詢問旅遊史接觸史避免院內感染。

至於外包人員的管制，將發布醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎外包人員管理指引，這裡所稱外包人員包含所有醫療機構委託外部承攬者清潔廢物清理、洗滌、救護車、交通車、警衛、照顧服務員、膳食製作供餐、太平間、醫療機構內非醫療核心業務人員，外包人員要求要加強管理事項，基本原則是醫制性的遵守醫療機構內的所有感染管制程序。

也必須規劃出入口及動線進出落實健康管理，包含旅遊史、TOCC調查，造冊每日體溫監測計畫要追蹤工作時配戴口罩，尤其在急診加護病房隔離病房特殊單位穿個人防護裝備，遵守工作規範，此外有關教育訓練部分，醫療機構必須負擔對外包人員要辦理感染管制教育訓練。

最後，因為防疫疫情發展，為了要對於所有在醫院工作者能夠有適當紓壓，也提出要求各醫院必須設置人員關懷紓壓機制，醫並落實健康管理。