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防疫烏龍！確診數誤植「–107」　湖北荊門官員遭誡勉

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲大陸全力抗擊疫情，但有地方官員因確診病例數統計上報疏失，遭到處分。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全力抗擊新冠肺炎，但近日又傳有官員因工作疏失，受到處分。據《湖北新聞》官方微信公眾號發布消息，荊門市2月19日統計上報確診病例為「-107」，該負數問題引起關切，經查發現荊門市相關人員在工作中，把握政策不准、履職盡責不力、審核把關不嚴，造成「嚴重不良影響」，經省紀委監委批准，予以就責處分。

該公告於今日晚間發布，內容稱，為嚴明工作紀律，依據《中國共產黨問責條例》《中國共產黨紀律處分條例》《行政機關公務員處分條例》等規定，經湖北省紀委監委研究並報省委批准，決定對負有領導責任的荊門市委書記張愛國、市長孫兵予以誡勉。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲湖北透過限制出入等措施，防控疫情。（圖／路透）

除對市委書記、市長兩位荊門市的一、二號把手誡勉外，還包括給予荊門市副市長梁早陽黨內警告、政務記過處分；給予市衛健委主任李志珍、副主任李艾娥黨內嚴重警告、政務記大過處分等，共計5人。

通告指出，對於以上問題，各地各部門都要引以為戒、舉一反三，切實增強「 四個意識」，強化責任擔當，認真履職盡責。

通告還不忘強調謹遵中央的決策部署，要求確保中共總書記習近平對於疫情防控的重要指示精神，「不折不扣落實到位。」要求各級紀檢監察機關做好監督，為打贏疫情防控湖北保衛戰、武漢保衛戰提供有力保障。

據統計，目前荊門市累計確診922例、死亡37例、治癒469例，以致現存確診416例，在湖北省排第9。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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