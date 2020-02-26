桃議長邱奕勝拜訪藍委　透露鄉親或黨有需要「不排除」選市長

▲桃園市議長邱奕勝（中）26日赴立法院拜訪黨籍立委。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

桃園市議長邱奕勝26日赴立法院拜訪黨籍立委，國民黨立委萬美玲、魯明哲、呂玉玲、張育美都親自迎接，邱奕勝受訪時被問到傅崐萁恢復黨籍案的看法，他表示，國民黨此時正是需要人才時刻，「在立院多一席立委，也多一分力量為國民黨努力，未必是壞事，傅崐萁回來藍營也無妨」，但也強調交給考紀會處理。

立委萬美玲、魯明哲曾是桃園市議員，邱奕勝表示，今天特別來關心，並期許他們認真爭取桃園建設。此外，由於立委生態與桃園市議會生態不同，兩位議員長期在議會表現優秀，「議會的午餐時間正常，聽說立委吃飯沒那麼方便，所以代表桃園市議會，送微波爐給萬美玲，和大同電鍋給魯明哲。」

針對傅崐萁恢復黨籍案，邱奕勝表示，傅在花蓮當縣長時也得到鄉親支持，一向都有非常高的民調，「國民黨此時正是需要人才時刻，在立院多一席立委，也多一分力量為國民黨努力，未必是壞事，但還是交給考紀會處理。傅崐萁回來藍營也無妨。」

被問到是否有意角逐2022桃園市長選舉，邱奕勝則說，這跟選市長無關，並透露今天中午也邀請到桃園市長鄭文燦與黨籍立委聚餐，希望大家一起為桃園的建設經費努力。

隨後再被追問「所以沒有要參選桃園市長？」邱奕勝鬆口表示，「現在不是選市長的時候，到時候鄉親或黨有這個需要，我也不排除。」