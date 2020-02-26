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傅崐萁回黨卡關！徐榛蔚現身國民黨部救夫　「心大路就寬」回應金溥聰

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▲▼徐榛蔚現身國民黨中常會。（圖／記者楊蕓攝）

▲徐榛蔚現身國民黨中常會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

無黨籍立委傅崐恢復黨籍案有望在國民黨26日下午召開的中常會繼續處理，會議開始前，傅崐萁夫人、花蓮縣長徐榛蔚現身國民黨部，媒體上前詢問怎麼看黨籍案、在常會上會如何表達等，徐榛蔚不願多談僅說「等開會再說」，不過，被問到怎麼看金溥聰多次批評傅崐萁，還將他比喻成「病毒」，徐榛蔚則停下腳步，並說「我想台灣是一個言論自由地方 ，心量有多大， 路就有多寬，謝謝！」

國民黨中常委田方倫會前受訪時則表示，這件事情在黨內有很多討論，對他來說，國民黨現在最缺乏「制度、制度跟制度」，如果連制度都沒有辦法掌握、遵守，那國民黨何來考紀會可言，所以他建議這個案子應回到制度，該怎麼從考紀會、怎麼樣從委員會，依程序走上來，對國民黨才是好事。

田方倫說，現階段全國忙著防疫，國民黨不應糾結在黨籍案上面，應把重心調整到全國防疫工作上，才能表現出對守護中華民國土地的決心。

田方倫也說明，常會上次通過的案子是「歡迎傅崐萁回來」，當時歡迎的內容講得很清楚，就是請考紀會依照相關規定去辦理，也就是傅崐萁從黃國華黨部申請，地方黨部依程序規定上來，若按這樣的規定，去做任何考紀會、委員會的討論，這部分他是支持的。

至於國民黨考紀會主委已請辭，田方倫坦言，這也是現在面臨比較尷尬的，因此他建議等到3月7日新主席上任後再把這個工作執行完。因為若現在要召開討論，需要有考紀會主委擔任召集人，但現在主委從缺情況下，代理黨主席沒有人事權，無法任命新的考紀會主委，建議等新黨主席選出後再討論。

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