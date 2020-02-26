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跨洋合作零時差　台南市議會在美助台南與西柯汶納市締盟

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▲台南市議會郭信良議長、陳亭妃立委一行人，協助促成台南市與美國西柯汶納市締結姊妹市，並帶回吳市長簽名信函，加速兩市締盟期程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會郭信良議長（ 左）、陳亭妃立委一行人，協助促成台南市與美國西柯汶納市締結姊妹市，並帶回吳市長簽名信函，加速兩市締盟期程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會郭信良議長、陳亭妃立法委員一行人，日前與美國西柯汶納市吳桐淮市長會面時，得知該市盼與台南市結為姊妹市，郭信良議長便主動表示願代為轉達；而後得到黃偉哲市長正面回應，邀請吳市長到台南進行實質討論，郭信良議長立即與吳市長聯繫，並帶回吳市長簽名信函，加速兩市締盟期程。

郭信良議長表示，由於南市議會訪團正在加州進行城市交流，看到出身台南的傑出子弟吳桐淮市長非常有誠意地要與台南市締交，這不僅可以共同提升兩市發展，而且是親上加親的好事，所以他盡全力促成，為兩市結盟留下一段佳話，也是這次訪美可貴的成果。

▲台南市議會郭信良議長、陳亭妃立委一行人，協助促成台南市與美國西柯汶納市締結姊妹市，並帶回吳市長簽名信函，加速兩市締盟期程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良議長指出，台南市在加州有2個姊妹市蒙特麗市及聖荷西市，但皆位於北加州；如能與西柯汶納市結盟，將是台南市在南加州的第一個姊妹市，相信可以提升臺南市在南加州的能見度。由於西柯汶納市是南加州聖谷東區經濟重鎮，兩市透過彼此借鏡，可達到互助共榮的效果。

▲台南市議會郭信良議長、陳亭妃立委一行人，協助促成台南市與美國西柯汶納市締結姊妹市，並帶回吳市長簽名信函，加速兩市締盟期程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳桐淮市長已經設立議案，將在該市下週二的市政會議中進行討論，屆時西柯汶納市府將通過與臺南市結為姊妹友好城市的提議。吳市長在簽名信中提出，兩市結為姊妹市後，可在貿易、交換學生及發展觀光等方面先展開合作，期盼藉此開創成功的姊妹市關係。

吳市長特地在信函中感謝郭信良議長、立委陳亭妃及每位出訪的南市議員，他表示，透過郭信良議長、陳亭妃立委等人成功的訪問，對建立雙方友好交流的關係做出了非常大的貢獻，讓他長久以來的心願得以實現。台南市議會訪問團努力不懈地宣傳台南市，讓大家都對台南留下深刻的印象。

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