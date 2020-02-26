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香港要發「防疫紅包」　18歲以上「每人3.9萬元」預算破2700億

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▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港經濟在反送中風波及新冠肺炎疫情的影響下受到沈重打擊，香港財政司司長陳茂波26日宣布，政府將向18歲以上的香港居民發放1萬港元（約3.9萬新台幣），一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力，措施預計將惠及約700萬人，涉及約710億元（約2700億新台幣）開支。

▼反送中風波重創香港經濟。（圖／路透社）

▲▼ 天下制裁集會,香港,反送中。（圖／路透社）

陳茂波26日上午在立法會提交2020／2021年度的《政府財政預算案》並發表演講，他表示，過去這一年風高浪急、荊棘滿途，對所有香港人來說，都是難以忘懷的一年，去年年初大家都已預見中美貿易摩擦及其他外圍因素，會令香港經濟充滿不確定性，但是，沒法預見的是年中開始發生的「社會事件」（指反送中），損了經濟、傷了人心。

陳茂波指出，「社會事件」還未來得及梳理，突然又遇上新型冠狀病毒疫情。防疫抗疫，運用資源減輕企業和市民的壓力，成為政府當前的首要任務，「所以，我決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1200億元，盡力回應市民的期望。縱使下年度的財政預算，會出現歷來最高的赤字，但我相信唯有這樣做，才能在市民和企業努力克服難關之際，為大家提供幫助。」

陳茂波提到，逆週期措施以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為目標，包含向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力。預計措施可惠及約700萬人，涉及約710億元開支。

陳茂波也強調，雖然這項現金發放計劃涉及大額公帑，但由於是針對目前特殊情況而推行的特殊措施，不會對財政造成長遠負擔，「我認為在經濟下行而財政儲備仍然充裕的時候，可以在公共開支方面加大力度，刺激經濟，與市民共渡時艱。」

▼疫情影響下香港出現口罩荒。（圖／路透社）

▲▼ 武漢肺炎,香港口罩荒。（圖／路透）

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