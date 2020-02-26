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「芝麻大小」鼻液就有10萬新冠病毒！　港大專家：幾粒就可被感染

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（26）日表示，分析了香港首23宗確診感染個案的病毒量，發現病毒量很高，每1毫升的鼻液樣本就有高達1億個病毒量。

綜合港媒報導，何栢良26日指出，和港大微生物學系講座教授袁國勇一起分析發現，首23宗個案鼻液和唾液的含病毒量在入院首日為最高，即使過了14日仍然很高，到了入院21日病毒量仍不低，因此許多病人長期住院未出院。

而從患者的鼻液樣本中「每一毫升有一億個病毒」， 即是如芝麻般細小的份量內已有10萬個病毒，而大眾的身體對新冠肺炎的病毒幾乎都沒有抗體，因此可能只需要幾株病毒就可能「中標」被感染。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲各地都在針對新冠肺炎進行研究。（圖／路透）

何栢良也提醒，入院病人口罩和面罩應按照規格要求配戴，應該專人在旁監督，確保沒有走位情形，以做好源頭控管。而醫護人員處理完病患後，也應該做好清潔，回家前應該清潔好頭髮和臉部，也要小心頭髮不要沾染到病毒。

此外，何栢良也建議醫護人員購買外賣，不要到餐廳吃飯，若要一起吃飯應該保持6個階磚距離，進食前如果把口罩摘掉，就不要再重新戴上，吃飯中途也應避免講話，直到戴上口罩再交談，若在極端情況下建議可以面壁進食。

而現在每日必用的手機，何栢良也指出，手機容易受到汙染，建議醫護人員每天消毒手機，可以用適量消毒酒精抹在手機表面。部分醫院中有提供紫外線消毒機，他也說道，目前正積極加設相關設備。

►戴口罩也要記得保養

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