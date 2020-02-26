停止大型活動！醫提「1念2先」為口號…籲：已有他國災情為例

▲韓國、義大利都因大型集會活動造成疫情嚴重惡化，近期應取消任何大活動。（示意圖／記者林世文攝）

記者簡仲豪／綜合報導

根據資料顯示，韓國、義大利都曾出現新冠肺炎的感染者在未確診前，參與大型集會活動的記錄，導致感染人數一夜間飆高，造成疫情嚴重惡化，甚至成為新冠肺炎疫情中，除了中國，最受關注的兩個國家。而近期是否舉辦大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮等的大型遶境活動，吸引各界人士關注。

對此急診室醫師吳肇鑫表示，「看看日本，只是染病者不小心參加郵輪渡假而已。看看韓國，只是染病者不小心參加教會活動而已。看看義大利，只是染病者不小心參加馬拉松比賽而已。」他另呼籲，為了所有人的健康著想，最近請一律停止參加大型集會和團體活動。

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已有三個國家因大型活動導致防疫出現破口，針對解決的方法，吳肇鑫醫師提出1念2先的口號：

1.「以蒼生為念」，非僅僅是守法而已！

2.「以防疫為先」，地方和中央都應執法！

3.「以保命為先」，危險的活動先不參加

▲不管是中央還是地方都要全體共同抗疫。（圖／吳肇鑫醫師提供）

依照傳染病防治法第37條，地方主管機關應視實際需要，會同有關機構，採行下列措施：

1.管制上課、集會、宴會或其他團體活動。



2.管制特定場所之出入及容納人數。



3.管制特定區域之交通。



4.撤離特定場所或區域之人員。



5.限制或禁止傳染病或疑似傳染病病人搭乘大眾運輸工具或出入特定場所。



6.其他經各級政府機關公告之防疫措施。各機關（構）、團體、事業及人員對於前項措施，不得拒絕、規避或妨礙。

第一項地方主管機關應採行之措施，於中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官之指示辦理。

▲截至2月25日為止，疾管署公布全球的確診數、死亡病例數和受波及的國家或地區數。（圖／翻攝疾管署官網）