　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停止大型活動！醫提「1念2先」為口號…籲：已有他國災情為例

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大甲媽祖遶境起駕（圖／記者林世文攝）。

▲韓國、義大利都因大型集會活動造成疫情嚴重惡化，近期應取消任何大活動。（示意圖／記者林世文攝）

記者簡仲豪／綜合報導

根據資料顯示，韓國、義大利都曾出現新冠肺炎的感染者在未確診前，參與大型集會活動的記錄，導致感染人數一夜間飆高，造成疫情嚴重惡化，甚至成為新冠肺炎疫情中，除了中國，最受關注的兩個國家。而近期是否舉辦大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮等的大型遶境活動，吸引各界人士關注。

對此急診室醫師吳肇鑫表示，「看看日本，只是染病者不小心參加郵輪渡假而已。看看韓國，只是染病者不小心參加教會活動而已。看看義大利，只是染病者不小心參加馬拉松比賽而已。」他另呼籲，為了所有人的健康著想，最近請一律停止參加大型集會和團體活動。

請繼續往下閱讀...

已有三個國家因大型活動導致防疫出現破口，針對解決的方法，吳肇鑫醫師提出1念2先的口號：

1.「以蒼生為念」，非僅僅是守法而已！

2.「以防疫為先」，地方和中央都應執法！

3.「以保命為先」，危險的活動先不參加

▲▼傳染病防治法第37條。（圖／吳肇鑫醫師提供）

▲不管是中央還是地方都要全體共同抗疫。（圖／吳肇鑫醫師提供）

依照傳染病防治法第37條，地方主管機關應視實際需要，會同有關機構，採行下列措施：

1.管制上課、集會、宴會或其他團體活動。

2.管制特定場所之出入及容納人數。

3.管制特定區域之交通。

4.撤離特定場所或區域之人員。

5.限制或禁止傳染病或疑似傳染病病人搭乘大眾運輸工具或出入特定場所。

6.其他經各級政府機關公告之防疫措施。各機關（構）、團體、事業及人員對於前項措施，不得拒絕、規避或妨礙。

第一項地方主管機關應採行之措施，於中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官之指示辦理。

▲▼截至2月25日為止，疾管署公布全台及全球的確診數案例圖。（圖／翻攝疾管署官網）

▲截至2月25日為止，疾管署公布全球的確診數、死亡病例數和受波及的國家或地區數。（圖／翻攝疾管署官網）

ET快訊
FB直播主賣口罩「100片1500元」被逮到了！狂賺災難財7
好市多愣見「檳榔量販包」1盒300up　真相超驚喜…網狂推：
「全世界欠武漢人民一次」　WHO專家：若感染想在中國治療
顏清標宣布遶境如期舉行　侯友宜：不適宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別搶口罩了！醫籲：這2種「洗手方式」更重要　還可直接殺菌

立春剋風邪！醫籲：3穴位要注意　「這些當令食補」超有用

別傻了！「肥肉」永遠練不成「肌肉」　營養師曝2大減脂關鍵

想吐是「頸」造成！醫：3睡法頸椎拉警報　小心6症狀找上門

觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

影／行走的巨型消毒器！「霧砲」39顆噴頭齊發　取代人工噴灑效率翻倍

一片5元…鄉民「台灣口罩全世界最便宜？」　他搬出經濟學：遠超帳面價格

無懼新冠肺炎…2020台南古都國際馬拉松1萬4千人3月1日開跑

疫情延燒校園　台大杜鵑花節改線上、政大徵才活動停辦

禁學生共食！班導分享開學防疫心得「真的累爆」　同行淚推：下班直接昏迷

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

影／行走的巨型消毒器！「霧砲」39顆噴頭齊發　取代人工噴灑效率翻倍

一片5元…鄉民「台灣口罩全世界最便宜？」　他搬出經濟學：遠超帳面價格

無懼新冠肺炎…2020台南古都國際馬拉松1萬4千人3月1日開跑

疫情延燒校園　台大杜鵑花節改線上、政大徵才活動停辦

禁學生共食！班導分享開學防疫心得「真的累爆」　同行淚推：下班直接昏迷

「沒戴口罩像犯法」！她一早搭火車　大媽見狀秒嗆：你憑什麼上車…網戰翻

台灣2019空氣品質勝中韓　金門及高雄汙染最嚴重

顏清標宣布「大甲媽祖遶境照常舉行」　醫提3點建議！

《金瓶梅》被詆毀原因不只是淫蕩　蔡詩萍：我們都委屈了「蘭陵笑笑生」

汪小菲S Hotel才爆資遣！　直擊「內部營運現況GG」…續命關鍵仍未明

東京奧運若宣布停辦　日本將損失數百億美元商機

廣東14%出院病患二次感染！官方詳解是「間歇排毒現象」：其實沒有痊愈

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

楊志良自爆與葉金川共識！　「馬英九不適合做總統」

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例！最狂直播主賣口罩栽了　他「100片賣1500元」...嗆：我是發國難財達人

住農田旁！猛燒稻草「呼吸困難熏醒」　人妻崩潰寶寶剛出生：遲早肺癌

觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

生活熱門新聞

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

26℃→17℃濕涼大變天！降雨熱區出爐

大甲媽遶境續辦！但不排除延期「媽祖很期待外出訪友」

大甲媽「3條件」如期遶境　先停辦起駕宴

台灣「無肺炎症狀確診」比例驚人　揭關鍵抗疫3部曲

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

27歲男「沒車沒房、存款10萬」算慘嗎？

抗煞護接任務秒拿證件　接回血友病童

保生大帝也取消！醫護粉專籲放過媽祖

首例強制安置！北市1名居家檢疫者「第二次趴趴走」被逮

今年首例境外移入茲卡！40多歲北部男曾赴泰國

更多熱門

相關新聞

2020台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑

2020台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的號南古都國際馬拉松，將於3月1日上午5時45分準時開跑，因應冠新肺炎（武漢肺炎）疫情，台南市政府針對賽事規劃了一系列強化防疫措施。

韓部隊新增5例確診　累計共18人

韓部隊新增5例確診　累計共18人

深圳擬祭最嚴禁食令　鱉蛇蛙上榜

深圳擬祭最嚴禁食令　鱉蛇蛙上榜

CBA停擺讓豪哥想起2011年NBA封館

CBA停擺讓豪哥想起2011年NBA封館

香港要發「防疫紅包」每人可領3.9萬元

香港要發「防疫紅包」每人可領3.9萬元

關鍵字：

吳肇鑫傳染病防治法韓國義大利日本新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面