讚大陸防疫得宜！WHO專家：全世界都欠武漢人民一次

▲WHO專家艾爾沃德大讚中國防疫措施應變得宜,並感謝武漢人民的貢獻。(圖/路透社)



實習記者陳妙津/綜合報導

世界衛生組織(WHO)新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組,24日在北京召開發布會,考察組長艾爾沃德(Bruce Aylward)表示,中國去年底實施「極困難的措施」,成功延緩疫情擴散速度,並呼籲各國學習中國面對疫情的快速反應,他也感謝武漢人民的奉獻,並稱「全世界都欠你們一次」。

據《路透社》報導,大陸新冠疫情趨緩,國家衛健委在24日發布會指出,報告新增409例確診病例,低於一天前的648例,包括北京和上海在內的20多個省級行政區新增感染者數量為零,也是自疫情爆發以來最好的狀況,但仍呼籲大眾保持警戒,因為新冠肺炎已在大陸感染將近8萬人,導致近2600人死亡。

國家衛健委組長梁萬年說,中國目前已有3千多名醫護人員感染新冠肺炎,強調該病毒的威脅性,並表示目前這些感染多在湖北省發生,很可能是因缺乏防護裝備及疲勞導致。

考察組長艾爾沃德(Bruce Aylward)則說,自疫情爆發以來,中國採取快速行動,包括封城隔離、暫停交通等措施,成功延緩病毒擴散,可能成功阻止數十萬起感染發生,呼籲世界各國向中國的快速反應學習,所幸現在許多數據都顯示武漢的感染率正持續下降,每日治癒人數都遠超過確診數。他也對武漢人民表示感謝,「全世界都欠你們一次。」

艾爾沃德也肯定中國的處理方式,並建議各國可以效仿,現在全球尚未做好準備,使用中國的方法來應對病毒,曾經我認為沒有疫苗就無法治療,但中國在這種情況下,務實採取了所有可能改善疫情的方法,這樣的嘗試很重要。」

不過艾爾沃德在發布會尾聲,被問及去過武漢的人都需隔離14天時,竟語出驚人表示「沒有去過武漢的任何『髒區』」,讓與會人士都相當震驚。華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾(Anna Fifield)也在推特上砲轟,身為世界流行病學家,竟以早上已有接受過檢測,且趕著搭飛機為由而不執行隔離相當離譜。

WHO expert Bruce Aylward says the number of cases of coronavirus a reported in China a day has dropped from 2,500 when he arrived two weeks ago to 406 today. “That’s an 80 percent decline and the decline that we are seeing is real.”