採檢「佛經」發現新冠病毒樣本！香港北角佛堂已有7人染病

▲香港已發生多起群聚感染案例，情況嚴峻。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港北角的「福慧精舍」佛堂已傳出7起確診病例，香港衛生防護中心為確認感染源，在佛堂內採集了33個樣本，並從佛經表面，以及洗手間的水龍頭手柄檢測到2個新冠病毒陽性樣本。

香港至25日已累計共84例確診病例，其中有7例與北角的「福慧精舍」佛堂有關。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，佛堂每逢初一、十五都會派費給信眾，還會舉辦上香、求籤以及祈福等儀式，信眾容易長時間聚集、逗留，有互相傳染的風險。

張竹君表示，為了了解傳染源頭，衛生防護中心日前派員在佛堂採集了33個樣本，公共區域的樣本大多沒有病毒，但在佛經書的表面，以及洗手間水龍頭的手柄上有檢測到2個新冠病毒陽性樣本，「不一定是活性樣本，但會嘗試培植及比對病人的病毒基因。」

張竹君強調，很多日常生活的物件都會有病菌，尤其是書本，相當難清潔，其它包含門把、門鎖、扶手、電梯、桌面、檯面等也都是環境採樣的目標，一定要注意個人衛生與清潔。

此外，張竹君還說，佛堂出現確診病人後已經關閉，由於沒有負責人，所以聯繫上有很大的困難，且佛堂不會登記訪客資訊，信眾間多也不相識，不容易追蹤接觸者，希望前往過佛堂的民眾能主動聯絡，「目前有153人向衛生單位表示去過福慧精舍，他們正接受醫學監測或隔離檢疫。」