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童未戴口罩竟挨幼保員暴打！台南恐怖託嬰中心「推趴撞牆」涉虐

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▲(變色模糊版)台南傳出托中心涉嫌虐童事件，有網友在臉書社群PO出影片，指台南市中西區1家托嬰中心涉嫌虐童，讓網友拳頭都硬了。（圖／翻攝自臉書靠北惡質幼兒園，下同）

▲台南發生托中心涉嫌虐童事件，有網友在臉書社群PO出影片，指台南市中西區1家托嬰中心涉嫌虐童，讓網友拳頭都硬了。（圖／翻攝自臉書靠北惡質幼兒園，下同）

記者林悅／台南報導

台南發生托嬰中心涉嫌虐童事件，有網友在臉書社群PO出影片，指台南市中西區1家托嬰中心涉嫌虐童，從影片中可見1名女幼保員將1名年約2歲小男孩童拉進1間房間，十分粗暴將孩子推趴在地上，頭還疑似撞到牆壁，小孩久久爬不起來，許多網友看到影片，拳頭都硬了！

▲(變色模糊版)台南傳出托中心涉嫌虐童事件，有網友在臉書社群PO出影片，指台南市中西區1家托嬰中心涉嫌虐童，讓網友拳頭都硬了。（圖／翻攝自臉書靠北惡質幼兒園，下同）

有網友在臉書靠北惡質幼兒園PO出影片，指控在台南市中西區1家托嬰中心涉嫌虐童，網友說：「唉，超心痛！」。影片中有1名女幼保員將1名年約2歲小男孩童拉進1間房間，十分粗暴將孩子推趴在地上，頭還疑似撞到牆壁，小孩久久爬不起來。

▲(變色模糊版)台南傳出托中心涉嫌虐童事件，有網友在臉書社群PO出影片，指台南市中西區1家托嬰中心涉嫌虐童，讓網友拳頭都硬了。（圖／翻攝自臉書靠北惡質幼兒園，下同）

從網友PO出的影片，還有看到幼保員疑不滿幼童將口罩取下，出手拍打幼童手臂兩下，接著拍打手三下，隨即拾起口罩粗暴地用雙手掛回幼兒臉上。還有幼保員疑在洗手間監視器拍攝不大到的地方打小孩。

▲(變色模糊版)台南傳出托中心涉嫌虐童事件，有網友在臉書社群PO出影片，指台南市中西區1家托嬰中心涉嫌虐童，讓網友拳頭都硬了。（圖／翻攝自臉書靠北惡質幼兒園，下同）

網友們看到影片引起熱議，有3400多個留言，憤怒地說：「這老師我看了都拳頭硬了！」、「誇張～希望可以公布出來，讓他無法在當保育（幼保）人員」、「一定要公布哪一家或是地址！」、「U 太可惡、太可怕，應該公佈~犯罪老師的名字、照片，並且終身不得參與托育、教育相關職業」、「台灣的法律就是判的太輕了 太注重所謂的人權，使得犯罪率居高不下，罪犯越來越猖獗」、「支持傷害嬰幼兒唯一死刑，這沒有良心的情況完全無教化可能，可惡到極點」、「這老闆疑似還有另一家托嬰中心，家長應避免無辜的孩子受害」、「他們有兩間，之前有去詢問過參觀，看到裡面環境很小，大的小的孩子都放在很小的空間，裡面氣味以及衛生都不是很好」、「真心覺得不適合當保母的人請不要從事照顧小孩的工作…」、「真的是很生氣！！！看了好心痛..孩子還那麼小」、「這個太壞了，小孩都還走不穩！媽媽看到都心碎了」、「以暴制暴雖是不好的行為，但是這保母真的是很需要被揍一頓」、「相關單位到底能不能拿出具體有力的解決辦法，政府分攤不了多少養育，至少保護這些未來棟樑該有些預防性作為吧，不要總是等事情發生這種被動性的處理好嗎！」……。

▲(變色模糊版)台南傳出托中心涉嫌虐童事件，有網友在臉書社群PO出影片，指台南市中西區1家托嬰中心涉嫌虐童，讓網友拳頭都硬了。（圖／翻攝自臉書靠北惡質幼兒園，下同）

有關南市托嬰中心疑似發生托育人員不當照顧幼童案件，台南市社會局指出，有關網傳台南市托嬰中心有保母疑似不當照顧情形，社會局家防中心指出，該案自2月14日獲報後已立即指派社工員進行調查，針對托嬰中心之照顧人員疑似不當對待兒少之行為，將召開調查會議，若查屬實將依兒少權法第49、97條裁處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名。

經社會局查證，依目前掌握的資訊確有兩位保母疑有不當照顧幼兒情形，其中一名現場保母已於2月18日離職，另一位工作人員也要求立即暫停幼兒照顧工作。社會局2月24日已逐一通知家長，目前進行轉托媒合中。後續要求園方及保母配合進行調查，若查證屬實，即依兒少法開罰，最高可處新台幣60萬元罰款。

社會局再次強調「兒虐零容忍」精神，且一經通報立即介入調查，以保障兒少最佳利益，另特別呼籲大眾，近來雖網路爆料平台普及，但透過個人臉書或社群等爆料，並非正常的通報管道，若熱心鄉民肉搜除可能將當事人個資置於風險中，造成兒少二次傷害。

社會局提醒民眾一旦發現疑似兒少虐待，可善用113通報、110報案之正當管道，屆時通報者的身分資訊亦將完全保密，同時也能保護受害人的相關資訊。

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