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台南變態托嬰中心！才剛爆涉虐兒…監視器再拍男行政員「噁心撫臉」強吻幼童

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變態！不只粗暴虐兒　台南幼兒園更爆男員工「噁心強吻」幼童

圖、文／CTWANT

台南中華西路上的一處托嬰中心，繼昨天（24日）被爆出，蘇姓負責人與保母用暴打方式不當管教幼兒的惡行後；又曝光該托嬰中心內的男性行政人員，竟對裡頭的幼兒做出嘴對嘴強吻、撫臉的噁心又變態的舉動。影片在網路曝光後，引發當地許多家長恐慌，紛紛到該托嬰中心要求退費並抱走小孩。

爆料者是最近在臉書「靠北惡質幼兒園」社團，PO多段影片檢舉托嬰中心有虐童行為。今天（25日）凌晨更發文，表示手中握有的影片多達159支，會透過中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君轉交檢方。王薇君今天早上，已到南檢完成告發手續。台南市府已將托嬰中心內監視器畫面，依兒權法提交給台南地檢署進行偵辦，市長黃偉哲也表示會嚴辦。  

臉書「靠北惡質幼兒園」社團所公布的台南托嬰中心虐兒影片，從曝光影片中可發現，不但有保育員粗暴地打幼兒小手，或是推拉摔幼兒到地墊；而其中一段影片，更見到有園內的男性行政人員，把幼兒強拉到面前，不停手觸摸幼兒，甚至對幼兒嘴與臉部做出親吻動作，影片揭露後，網友紛紛痛批「好噁心！」、「想賞他巴掌！」  

揭發此事的網友發文指出，目前總共收到了159段影片，影片拍攝時間介於2020年1月至2月間，網友強調，會將所有影片透過中華民國兒童權益促進協會，轉交給台南地檢署偵辦。中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君今天上午，已帶著159段幼兒園監視影片到台南地檢署申告。

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