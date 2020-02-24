只為免費洗車券！她衝加油站「理論」賞員工巴掌…不怕吃官司嗆：聽妳放屁

▲女子不滿沒拿到免費洗車券，到加油站找員工理論還賞對方巴掌。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／新北報導

陳姓女駕駛因為沒拿到免費洗車券，僅收到折價券認為自身權益受損，竟一氣之下，與加油站的呂姓女員工發生「理論」，還賞對方巴掌，不願聽加油站員工任何解釋，過程監視器全拍下，陳女還反嗆「我聽妳放屁」，態度十分惡劣，事後遭對方提告傷害。

陳女認為加油後可以獲得贈品「免費洗車券」，不料當時她洗完車，以為可以直接離開，加油站卻打算向她收錢，她問員工「不是免費的嗎」，但對方卻罵「是瞎了嗎」，讓她非常生氣，心生不滿下才會與呂女發生口角、推打，導致呂女左臉、左下巴、左側頸部受有多處挫傷和腫傷。不過她針對出手打人，矢口否認有這樣的行為。

呂女表示，事發前2天，陳女就曾到加油站要求不合理的優惠，還指名要直接找老闆，被她拒絕後，事發當天陳女又到加油站對她咆哮，原本想好好溝通，對方的手卻立刻揮過來。

▲員工指出，女子沒拿到免費洗車券是因為加油並未達標準。（示意圖／非當事人／記者張一中攝）

根據當時在場的加油站員工指出，陳女僅拿到折價券是因為該次加油並未達到可領取「免費洗車券」的標準，而陳女為此就生氣，才會與呂女發生爭執，因為見狀打人現場，陳女當時還嗆其他員工們「報警阿」、「調監視器阿」，員工則回「影片拍起來，妳直接對她的臉轟下去啊」，這還沒完，陳女更反嗆「我聽你放屁」。

法官勘驗加油站員工說詞及監視器畫面，確認陳女動手打人，確認傷害罪嫌，依傷害罪，判陳女拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。依照一般加油站小客車洗車價格150元，陳女僅因為免費洗車券，卻付出超過130倍的代價。



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