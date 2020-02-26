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性侵印尼看護辯性交易　岳母幫說詞遭法院打槍二審判刑

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▲性侵、撿屍、迷姦、強暴、輪姦。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園戴姓男子涉嫌性侵印尼看護，二審仍判刑。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園戴姓男子雇用印尼看護蜜妮（化名），前來照顧岳母，但卻在2017年底趁蜜妮不注意，強壓蜜妮在地，指侵得逞。蜜妮隨後報警，戴男被捕起訴後，辯稱與蜜妮性交易，甚至岳母都出面作證看到2人面對面性交易。但法院審理後，認為岳母供詞有疑，不予採用，仍將戴男依「強制性交罪」，判刑4年半，可上訴。

判決指出，本案發生於2017年12月8日下午2點多，蜜妮當時在洗衣間烘衣，戴男見四下無人、有機可乘，突自背後以雙手環抱住蜜妮，將蜜妮強行推壓在地板上，不顧蜜妮以中文說：「不要」並以雙手推拒反抗，隔衣撫摸蜜妮胸部、下體，指侵得逞。蜜妮極力反抗，最後更說打1955並告知戴男老婆，戴男才罷手離去。蜜妮隨後報警，檢警對戴男提起公訴。

一審法院審理時，戴男否認犯罪，辯稱案發前幾天外勞仲介有來，妻子不想雇用打算釋出蜜妮，而案發當天上午蜜妮主動告知說很需要錢，也想留下來工作，所以才主動要求性交易，他也給予蜜妮2千元，並未性侵。

此外戴男岳母也幫腔，作證表示，當天她下樓走到洗衣間門口，就發現2人「在做羞恥的事情，就是2 個人面對面站著、臉貼著臉抱在一起，伊不敢看，就趕快退出來」，岳母還說，當時非常氣憤，站在外面的走道等了10幾分鐘，等到女婿戴男走出後，她才進去罵蜜妮，蜜妮還向她道歉說：「阿嬤，對不起。」

但法院調查岳母的證詞，發現蜜妮當時被強壓在地上，並非面對面、臉貼臉被性侵；另外身為岳母，既然撞見女婿背叛女兒、與人偷情，應該會現身喝叱或製造聲響驚擾，藉此打斷這種醜事，但岳母卻說不敢出聲，站在外面10餘分鐘，實亦有悖於常情之處，法院因此不採信岳母供詞。另外一審法院根據在蜜妮下體中採集到戴男的DNA，以及當時蜜妮經期，理當不會性交易為由，認定戴男有罪，判刑4年半。案經上訴，高院二審26日仍認定戴男有罪，還是將他判刑4年半，可上訴。

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