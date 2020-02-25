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談好3千元…「愛的一發」後傳播妹改口要DOUBLE！他挨告性侵　法官還清白

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▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲傳播妹琦琦（化名）控訴遭曾姓男子下藥性侵，法官勘驗相關監視器畫面後盼曾男無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

傳播妹琦琦（化名）控曾姓男子日前與她相約KTV歡唱時，先是在啤酒內下藥，隨後再趁她意識不清把她載回住處性侵。法庭上曾男辯稱是性交價格談不攏雙方起糾紛，矢口否認硬上性侵。苗栗地院一審判曾男無罪，二審台中高分院勘驗相關監視器畫面，認為琦琦目睹曾男去買保險套，還讓男方載回住處進房門，與常理有違，審結維持原判，曾男無罪。仍可上訴。

據起訴，曾男2016年12月17日晚上與琦琦相約在苗栗一KTV見面，當時曾男為滿足性慾，竟趁琦琦不注意時在啤酒內下藥，隨後再以玩遊戲為幌子讓琦琦將啤酒喝完，待時間過去，曾男見琦琦藥效發作開始昏沉，便載著女方返回租屋處硬上，強制性交得逞。琦琦清醒發現自己遭玷辱，速前往醫院驗傷報警，並向曾男提告。

▲桃園市林姓男子遭前女友指控，去年5月酒後硬上性侵，林辯稱經過女友同意才帶套上陣。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲傳播妹琦琦（化名）控訴遭曾姓男子強制硬上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上曾男辯稱自己沒有下藥，更否認強制性交犯行，他表示當初在KTV包廂時雙方有事先談妥一夜情價格為3000元，但做完後女方改口稱要6000元，他沒有那麼多錢，琦琦就揚言要告他。

琦琦則回應，和曾男獨處KTV單純是因為工作的關係，2人見面前從未討論過收費問題，而當天她喝下第一口酒時就覺得有怪味，後來僅喝3口就感到暈眩，雖有意識但沒力氣，故讓曾男送回租屋處。琦琦再稱，回家路途中，她在機車上有見曾男進便利商店購買保險套，而一返回租屋處，曾男也迅速戴上保險套與她發生關係，整個過程她沒有力氣反抗，只好事後再向友求救。

台中地院一審時，法官勘驗相關監視器畫面，認為琦琦酒後雖有呈現需要他人攙扶的樣態，但反應上仍與上述藥品藥性不符，難以認定她有受藥物影響昏沉無力，又因無其他證據可證實曾男強制硬上，故審理完法官判曾男無罪。檢方不服再提上訴。

二審台中高分院審理時認為，琪琪雖稱與曾男不熟，曾男也不曾到過她家，但從監視器畫面上可見，當日琦琦親眼見曾男走進便利商店買保險套，後來還指示回家的路讓曾男載她返家，甚至開啟大門讓曾男上樓，總總行為都不像一個意識昏沉人所為，舉動有違常情。又勘驗雙方臉書對話，因琦琦曾經傳訊要曾男自己想辦法，給他路選，看是要拿錢或法院見，對此，法官認為有關琦琦證述是否為真仍有疑慮，審結判曾男無罪。仍可上訴。

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