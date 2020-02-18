籌錢助老公出國開業…萬里尋夫驚見「他與幫傭勾勾纏」　苦情妻崩潰求離婚

▲小玲（化名）替夫籌款到國外發展，未料先生卻在海外出軌，與幫傭大談婚外情。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

阿瑞（化名）與小玲（化名）婚後在台中租屋，2人同居1年時阿瑞提議要到宏都拉斯工作，小玲同意後便開始替夫籌款助他出國，未料，阿瑞在國外工作期間竟與家中幫傭產生情愫，開始大談婚外情。小玲前往宏都拉斯探夫時發現此事，回台後氣憤向法院訴請離婚，法官判准，另要求阿瑞須賠償小玲20萬元。

阿瑞與小玲2016年3月14日結婚，2人在台中租屋同居，2017年4月間阿瑞提議以借貸方式向小玲請款，稱自己要到宏都拉斯開車行賺錢。小玲為支持先生，向家人籌款70多萬元讓夫順利出國發展，未料，阿瑞在宏都拉斯工作期間，竟與自己聘用來處理家務的傭人產生情愫，2人不僅會互傳暱稱、訊息，甚至還會一起出遊約會。

小玲2018年6月20日前往宏都拉斯尋夫時，見到先生與不明女子出遊照片及通訊軟體上的曖昧對話，發現先生外遇，難過傳訊向弟弟訴苦，「阿瑞會摔東西，整個變了一個人」，同時附上阿瑞出現暴力行為時的錄音檔，並於回台後，傷心向法院訴請離婚。

法院審理時，阿瑞未到庭提出辯解，法官勘驗小玲提出的相關事證，認定阿瑞違反婚姻忠誠的義務，與其他女子不正當交往，導致小玲精神痛苦受損害，判准離婚，同時也要求阿瑞須賠償小玲離婚損失20萬元。仍可上訴。

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