疫情肆虐還想赴大陸？豆導涉性侵被限制出境…提抗告又遭駁！今8度出庭

記者孫于珊／台北報導

知名導演鈕承澤（豆導）已身陷性侵案風波1年多，台北地院日前重做裁定鈕自1月10日起限制出境、出海8個月，但鈕想到大陸工作，也稱已與告訴人和解，因此提出抗告，沒想到遭北院二審駁回。鈕25日上午8度出庭，法院也傳喚婦幼醫院醫師出庭作證，確認受害女子的傷勢如何造成？而鈕抵達法院時，面對鏡頭仍微笑不回應。

▲鈕承澤涉性侵女工作人員，25日8度出庭，面對鏡頭依舊微笑不語。（圖／記者孫于珊攝）

鈕承澤抗告表示，他具有固定住居所，他的不動產也還有高額銀行貸款及抵押權，加上現今房價下跌，就算變現也不足清償負債，因此並無原裁定所稱，他的財產總額價值達1億元，且財產多寡與是否有逃亡之虞無相關性，他也繳納了150萬元保證金，歷次審判程序中均親自到庭，本案相關證據也已保全，並無湮滅、偽變造或勾串證據而使案情有晦暗的可能，另外，他已與告訴人達成和解，所以不可能脫產潛逃及滯留國外。

鈕承澤還說，他自2018年12月6日受北檢限制出境、出海處分，迄今已逾一年，頓失工作來源，也無法為自己及紅豆製作公司接洽業務，已嚴重剝奪他的工作權，致生活及公司資金無以為繼，進行中的影片被迫中斷無法完成拍攝，讓他及公司的工作人員生計均受到影響，認為處分已超出限制出境、出海最初的規範目的，因此依法提起抗告，請求撤銷原裁定。

但高院合議庭認為，鈕承澤犯罪嫌疑重大，所涉刑責為3年以上、10年以下有期徒刑之罪，又始終否認犯行，案發後仍有計畫前往大陸地區進行電影拍攝工作，且自陳名下不動產價值1億多元，前在國外有定期靈修，每次1至4週等情形，可見鈕確具相當資力可長期留滯海外，也有能力在國境外謀職生活，實有相當理由足認鈕有逃亡之虞，因此駁回鈕的抗告確定。

台北地院25日上午9時30分，再傳喚鈕承澤出庭，他如往常般騎著Ubike現身，戴著墨鏡、穿著西裝，一副輕鬆模樣但又不失莊重感。媒體詢問他關於大陸工作事宜有無受新冠肺炎（COVID-19）影響等問題，他依舊不予回應，僅微笑致謝，隨後即進入法庭。

▼鈕承澤每一次出庭，他弟弟都陪在身邊。（圖／記者孫于珊攝）

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