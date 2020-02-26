　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一家3女全遭殃！渣男性侵女網友2個智能障礙妹竟輕判5年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲新北市何姓男子認識臉書女網友後，連續性侵她2個智能障礙的妹妹，二審竟輕判5年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新店區何姓男子，2013年間透過臉書先認識女網友小梅（化名），進而結識小梅的輕度智能障礙大妹小蘭（化名），何男竟藉故接近，將小蘭4次帶到摩鐵性侵得逞。2017年間何男又認識小梅的中度智能障礙小妹小竹（化名），也性侵得逞。一審將何男重判8年半，但上訴二審後，高院26日卻輕判他5年，可上訴。

判決指出，何男先在2013年間認識小梅，經過多次聊天後，慢慢清楚小梅的家庭狀況。2016年3月間，他前往小梅家中，恰巧認識當時年僅14歲的小蘭，何男就藉故以提供玩樂、餐食邀約小蘭外出，在聊天接觸過程中，由小蘭的外表、言談與舉止，發現她明顯異於年齡少女，知道她為輕度智能障礙。但仍在當年4月、5月、6月，三度將小蘭帶到摩鐵性侵，隔年6月，再性侵得逞1次。

何男不僅性侵小蘭，還在發生關係時，以手機拍下小蘭的不雅照片。此外，何男2017年7月間到小蘭家中時，恰巧認識中度智能障礙的12歲小妹小竹。何男以相同手法將小竹帶到摩鐵，性侵1次得逞。警方獲報後，到何男工作地點將他逮捕，並帶回何男家中扣押電腦，何男趁員警不注意，將電腦中的2片記憶卡拆下折斷，塞在口袋中。但警方帶回何男電腦後，均無法開機，詢問何男後才在他的口袋中搜出毀壞的記憶卡。檢方依照「加重強制性交」、「毀損」、違反《兒少性交易防制條例》等罪，對何男提起公訴。

一審法院審理時，何男坦承與小蘭、小竹發生關係，但辯稱不知2女智能障礙。一審法院根據扣案所得證物以及證人的供詞，認定何男犯下多罪，考量他造成2女嚴重身心受創，犯後又試圖毀損檢警查扣的證物，因此重判他有期徒刑8年6月。案件上訴二審。

二審高等法院審理後，改認定何男與小蘭、小竹各發生一次關係，成立2個「加重強制性交罪」，輕判他有期徒刑5年。至於拍攝小蘭不雅照部分，高院認為何男雖分別拍下小蘭的正面、與女子的不雅照片，但無法從照片上認定那就是小蘭被何男猥褻、撫摸的不雅照，因此這部分不成罪，才會減輕刑度。可上訴。

ET快訊
FB直播主賣口罩「100片1500元」被逮到了！狂賺災難財7
好市多愣見「檳榔量販包」1盒300up　真相超驚喜…網狂推：
「全世界欠武漢人民一次」　WHO專家：若感染想在中國治療
顏清標宣布遶境如期舉行　侯友宜：不適宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例！最狂直播主賣口罩栽了　他「100片賣1500元」...嗆：我是發國難財達人

摩鐵續攤硬上女性好友！　工廠小開賠146萬求原諒獲緩刑

貨車失控撞路樹再衝民宅！　車頭卡鐵捲門駕駛雙腳挫傷

他批黃越宏施壓法官「豬隊友」遭求償百萬…前檢察長挺：我也是受害者

自撞分隔島360度大空翻逆衝對向車道　目擊者：呼！閃過…屎尿差點噴出

100秒連轟6槍1死1垂危！台南勇警踹倒冷血殺手機車...口袋驚見索命魔器

百福車站電梯火爆男女吵起來！下秒互相「唾液攻擊+推打」　2人都起訴

一家3女全遭殃！渣男性侵女網友2個智能障礙妹竟輕判5年

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例！最狂直播主賣口罩栽了　他「100片賣1500元」...嗆：我是發國難財達人

摩鐵續攤硬上女性好友！　工廠小開賠146萬求原諒獲緩刑

貨車失控撞路樹再衝民宅！　車頭卡鐵捲門駕駛雙腳挫傷

他批黃越宏施壓法官「豬隊友」遭求償百萬…前檢察長挺：我也是受害者

自撞分隔島360度大空翻逆衝對向車道　目擊者：呼！閃過…屎尿差點噴出

100秒連轟6槍1死1垂危！台南勇警踹倒冷血殺手機車...口袋驚見索命魔器

百福車站電梯火爆男女吵起來！下秒互相「唾液攻擊+推打」　2人都起訴

一家3女全遭殃！渣男性侵女網友2個智能障礙妹竟輕判5年

大甲媽祖遶境照常辦　江啟臣籲：政府要有清楚防疫SOP

大甲媽、白沙屯媽遶境　雲林縣長張麗善：尊重！將盡地主之誼

汪小菲S Hotel才爆資遣！　直擊「內部營運現況GG」…續命關鍵仍未明

東京奧運若宣布停辦　日本將損失數百億美元商機

廣東14%出院病患二次感染！官方詳解是「間歇排毒現象」：其實沒有痊愈

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

不斷更新／科威特又增2例「全國11確診」　染疫原因與「伊朗旅遊史」有關

楊志良自爆與葉金川共識！　「馬英九不適合做總統」

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

社會熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

2男星欠債被痛毆　猖狂黑幫遭警鎖定掃蕩

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

台南將軍槍擊命案　兇嫌佳里落網

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

台南槍擊案　凶嫌在佳里被逮捕

醫美名醫變「女神毀滅者」　正妹慘成「白目女」

2歲童被餓死廁所　舅舅也曾凌虐被訴

台南托嬰中心涉虐童　開罰停辦1年...3人公告姓名

更多熱門

相關新聞

最貪小官索賄2億無罪案　撤銷發回

最貪小官索賄2億無罪案　撤銷發回

有「最貪女科員」之稱的前汐止區公所視導王玉升，勾結掮客索賄2.1億元，得手4000萬元，一審將她重判13年。但上訴二審後，高院卻認為王女收取金額與承辦業務無關，兩者間並無貪污對價關係，逆轉改判無罪。二審判決出爐後引發爭議，全案上訴第三審，最高法院26日將無罪判決撤銷，發回高院更審。

性侵還辯性交易　法院打槍岳母供詞判刑

性侵還辯性交易　法院打槍岳母供詞判刑

角頭開槍誤擊外送員下體　判刑7年

角頭開槍誤擊外送員下體　判刑7年

新冠肺炎全民來獵巫？習近平急推生物安全法！醫護禁出國 如何補償？｜行動法庭 第53集

新冠肺炎全民來獵巫？習近平急推生物安全法！醫護禁出國 如何補償？｜行動法庭 第53集

亂棒打死情敵棄屍　判無期徒刑定讞

亂棒打死情敵棄屍　判無期徒刑定讞

關鍵字：

法律人權渣男性侵智能障礙女網友高等法院二審妹妹輕判

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面