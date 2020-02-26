一家3女全遭殃！渣男性侵女網友2個智能障礙妹竟輕判5年

▲新北市何姓男子認識臉書女網友後，連續性侵她2個智能障礙的妹妹，二審竟輕判5年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新店區何姓男子，2013年間透過臉書先認識女網友小梅（化名），進而結識小梅的輕度智能障礙大妹小蘭（化名），何男竟藉故接近，將小蘭4次帶到摩鐵性侵得逞。2017年間何男又認識小梅的中度智能障礙小妹小竹（化名），也性侵得逞。一審將何男重判8年半，但上訴二審後，高院26日卻輕判他5年，可上訴。

判決指出，何男先在2013年間認識小梅，經過多次聊天後，慢慢清楚小梅的家庭狀況。2016年3月間，他前往小梅家中，恰巧認識當時年僅14歲的小蘭，何男就藉故以提供玩樂、餐食邀約小蘭外出，在聊天接觸過程中，由小蘭的外表、言談與舉止，發現她明顯異於年齡少女，知道她為輕度智能障礙。但仍在當年4月、5月、6月，三度將小蘭帶到摩鐵性侵，隔年6月，再性侵得逞1次。

何男不僅性侵小蘭，還在發生關係時，以手機拍下小蘭的不雅照片。此外，何男2017年7月間到小蘭家中時，恰巧認識中度智能障礙的12歲小妹小竹。何男以相同手法將小竹帶到摩鐵，性侵1次得逞。警方獲報後，到何男工作地點將他逮捕，並帶回何男家中扣押電腦，何男趁員警不注意，將電腦中的2片記憶卡拆下折斷，塞在口袋中。但警方帶回何男電腦後，均無法開機，詢問何男後才在他的口袋中搜出毀壞的記憶卡。檢方依照「加重強制性交」、「毀損」、違反《兒少性交易防制條例》等罪，對何男提起公訴。

一審法院審理時，何男坦承與小蘭、小竹發生關係，但辯稱不知2女智能障礙。一審法院根據扣案所得證物以及證人的供詞，認定何男犯下多罪，考量他造成2女嚴重身心受創，犯後又試圖毀損檢警查扣的證物，因此重判他有期徒刑8年6月。案件上訴二審。

二審高等法院審理後，改認定何男與小蘭、小竹各發生一次關係，成立2個「加重強制性交罪」，輕判他有期徒刑5年。至於拍攝小蘭不雅照部分，高院認為何男雖分別拍下小蘭的正面、與女子的不雅照片，但無法從照片上認定那就是小蘭被何男猥褻、撫摸的不雅照，因此這部分不成罪，才會減輕刑度。可上訴。