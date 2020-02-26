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四川驚現「8陰」患者！漏檢者將成潛在傳染源...「高假陰率」原因曝光

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲核酸檢測「假陰性」狀況頻發。（示意圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

核酸檢測「假陰性」狀況頻發，四川就有一位確診罹患新冠肺炎的女洗碗工，她前8次檢測均為陰性。假陰性率為何這麼高？專家對此表示，核酸檢測前需將採集到的樣品進行56℃滅活，這極有可能使新冠病毒核酸「被降解」，從而導致不能被正常檢出，最終提高了假陰性率。

新冠疫情爆發以來，關於核酸檢測假陰性率過高的話題，一直是各方關注的焦點。對此，南京學模式動物研究所發育生物學與遺傳學教授趙慶順近日向《科技日報》指出，病毒核酸被降解導致不能正常檢出。該研究成果《病毒核酸提取前的高溫滅活過程顯著降低可檢出病毒核酸範本量》，已在中國科學院科技論文平台預發布。

趙慶順指出，「進行滅活處理是出於生物安全的考慮，保護從事檢測的工作人員不被病毒感染。」正是出於這方面的考慮，國家衛健委發布的相關檔中，明確要求對標本進行滅活處理，然而相關檔並未對具體方法做出明確規定，只是籠統要求，「感染性材料或活病毒在採用可靠的方法滅活後進行的核酸檢測」。

趙慶順進一步查閱了美國疾控中心、香港大學公共衛生學院以及華大基因發布的核酸檢測說明，也未發現56℃滅活這一步驟。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲病毒核酸降解對檢測結果影響引起討論。（圖／路透）

病毒核酸降解對檢測結果影響究竟有多大？不同專家的回答涇渭分明。來自疾控部門、中國醫學會檢驗醫學分會、相關醫院檢驗醫師的看法是，不會對檢測結果有太大的影響。

然而趙慶順等專家認為，核酸提取前對人體樣品進行高溫殺毒處理，可能是導致新冠病毒核酸檢出假陰性率過高的重要原因之一。

趙慶順以豬流行性腹瀉病毒(一種冠狀病毒，來自活疫苗)為模型開展了高溫滅活對病毒可檢出量影響的研究，結果表明：保存在普通等滲溶液(Hank's液)中的樣品經56℃孵育30分鐘，導致樣品中可檢出的冠狀病毒範本減少一半，如果以92℃孵育5分鐘，則可檢出的冠狀病毒範本損失96%以上。

「理論上，不排除新冠病毒的目標RNA片段在56℃以上高溫滅活中不易被降解的可能。」趙慶順坦言，「但我寧願自己的判斷是錯的，也不希望因為某個細節考慮不周而導致檢測結果出現假陰性。」

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲假陰性意味著漏檢，會使漏檢者成為潛在的病毒傳染源。（圖／路透社）

另外，不同品牌的樣品保存液，也會對檢測結果產生較大影響。趙慶順在實驗中發現，在56℃30分鐘條件下，採用R503保存液存放豬流行性腹瀉病毒樣品時，病毒核酸的可檢出量是對照組(Hank's液)檢出量的3倍；而如果是92℃5分鐘滅活，則檢出量是對照組的42倍。

中華醫學會檢驗醫學分會主任委員王成彬教授也指出，不同提取試劑對最後提取到的核酸數量和質量可能存在差別，從而直接影響檢測結果；建議對於某些高度疑似病例，或檢測結果難以確定的病例，建議用2種以上試劑進行檢測、驗證。

「假陰性意味著漏檢，不僅會導致臨床中對疑似患者不能快速確診，而且會使漏檢者成為潛在的病毒傳染源。」趙慶順為此提出建議，一是盡量使用無核糖核酸酶污染的樣本採集管，二是將標本放置在可保護病毒核酸免受高溫滅活損壞的樣品保存液中，從而確保樣品RNA從保存、運輸到高溫滅活等得到全程保護，盡最大可能保證用於臨床檢測的核酸質量，減少病毒核酸可檢出範本在核酸提取前的人為損壞

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