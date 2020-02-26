禁學生共食！班導分享開學防疫心得「真的累爆」　同行淚推：下班直接昏迷

▲為迎接開學，各校謹慎不馬虎。（示意圖／記者游芳男攝）

記者張嘉晏／綜合報導

開學首日（25日），各校謹慎抗疫，量體溫及消毒等工作都做好做滿。一名國中老師就分享了開學第一天的帶班心得，除了平時的教學工作，他還花了很多心思在監督學生上，一整天下來直呼「累爆了！」貼文一出，許多同行也現身取暖，同感表示「戴口罩連上三節課，覺得快斷氣」、「還只是第一天」。

「為了學生的健康著想，都很小心，希望家長們都可以放心把學生送來。」一名男網友在PTT新冠肺炎板發文，他表示自己是一名國中老師，目前也有帶導師班，由於昨（25日）是開學日，他就分享了第一天在班上實施的防疫措施。

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他表示，首先是基本的進校門量額溫，若超過37.5度會被帶至小房間休息，進而量耳溫，超過38度就會連絡家長馬上接回家。再來是他規定班上同學進班前都要洗手、戴口罩，教室裡也備有酒精消毒手、次氯酸水擦桌椅，以及早午都用稀釋漂白水拖地消毒，全面做好防護。

▲老師在課堂上作衛教宣導。（示意圖／台中市政府提供）

至於到了用餐時間，他則是親自到班上監督學生打菜，嚴格確保孩子們盛飯前洗過手，到了座位上才能拿下口罩，吃飯時亦不可以換座位、聊天、共食，吃飽飯後也會再量一次體溫。

原PO表示，自從上學期班上有人得到流感後，他就禁止學生分食食物了，所以這學期一樣延續此規定，另也額外禁止大家「脫口罩面對面講話」。

班導坦言，這樣一整天管控下來「真的累爆了」，但是為了學生們的健康還是不得馬虎，盼望這次的疫情能盡快緩下來，大家也能平安度過這段時間。

▲ 國中老師分享開學日心得 。（圖／翻攝自PTT）

文章上線後，大家紛紛鼓勵回應「我昨天上班也是累爆，消毒、打掃、衛教、量體溫，中午進班看吃飯，昨天課又多，幾乎沒有休息時間，回家洗完澡直接昏迷」、「這樣真的比較好」、「老師辛苦了」、「我們也差不多，戴口罩上課超累」、「這還只是第一天，長期抗戰下去，辛苦了」、「戴口罩罵人更是喘，魄力都少一半了」。

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