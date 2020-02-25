高科技女課長離職前「Down Load」機密資料　公司驚覺提告

▲桃園市籍張姓女子去年7月離職前將公司機密文件下載重製存入隨身硬碟中挨告。（示意圖／視覺中國CFP）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女子在桃園市某科技公司任職，去年7月離職前將公司之策略規劃、財務報表、進料明細與客戶明細等列為機密文件下載重製至個人隨身硬碟上攜出，公司後來在電腦伺服器進行例行維修時驚覺機密文件被重製，才知道是張女所為；桃檢25日偵結依違反營業秘密法罪嫌將張女提起公訴。

檢警調查，43歲的張姓女子在桃園市某先進材料公司擔任會計課長職務，在2016年任職時曾簽訂保密資訊條款，張女於去年7月中旬申請在月底離職，但離職前卻利用工作之便，以隨身硬碟下載公司產品測試報告資料、策略規劃、資金明細、廠商明細、財務報表等相關列為機密資料攜出公司，公司進行例行性電腦伺服器維修時察覺張女上情，因而提告違反營業秘密法。



張女在偵訊時坦承下載，但辯稱是下載資料回家完成吳姓主管交辦業務，曾經過吳之授權，吳姓主管則否認授權張女，並指控張女下載資料均不屬張女業務範圍，桃檢認為張女犯行明確，依違反營業秘密法罪嫌將張女提起公訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►「小心荷包！」台61線桃園快速道路區間測速 3月起超速10公里就開罰

►南韓入境旅客27日起將居家檢疫 鄭文燦：準備很多防疫包

►貼女友裸照到社區大門和車輛 男取得和解並寫悔過書獲緩起訴