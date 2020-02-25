「小心荷包！」台61線桃園快速道路區間測速　3月起超速10公里就開罰

▲台61線桃園觀音新屋段今年元旦實施區間測速違規取締，市府交大指出，3月1日起超速10公里就開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台61線快速道路桃園市觀音至新屋段，2020元旦起實施違規超速取締，其中1月份開單4900件違規，市警局交大從寬以超速20公里（時速111公里）列為優先取締對象，為避免衍生車禍意外，3月1日起將回歸裁罰基準，下修為超速10公里（101公里）即開單告發，籲請駕駛小心駕駛，避免違規超速被取締。

桃園市警局交通大隊表示，桃園市警局與公路總局第一區養護工程處為防制交通事故發生，在台61線上北上52.43公里至47.15公里處；南下47.25公里至52.53公里處，建置桃園市首處區間平均速率自動偵測照相系統，今年元旦起開始違規超速取締勤務，其中速限為90公里，區間測速系統經去年架設完成，歷經設測、宣導，超速者比照國道違規開單，違規超速從3000元起跳。

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▲台61線桃園觀音新屋段今年元旦實施區間測速違規取締，交大在起點處都有清楚標示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大統計，今年1月間有高達4900件超速，平均每天約158件，因目前市面上導航系統對於該路段設置提醒功能，2月1日至2月17日間，違規超速案件下降到每日190件，平均每天約11件。根據交通部運研所研究分析，A1死亡車禍造成社會成本損失約1600萬元、A2受傷約為120萬元，該路段區間測速原以超速20公里（即時速111公里、通過時間171秒）列為優先取締舉發對象。

交大強調，台61線快速道路新屋至觀音段自3月1日起，將調整回歸原本道路交通管理事件統一裁罰基準細則規定，駕駛汽車行車速度超速10公里（時速101公里、通過時間約187秒），即開單舉發，呼籲駕駛人小心駕駛，避免違規超速受罰。

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