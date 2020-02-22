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受新冠肺炎疫情影響寒假延長　桃警保護少年工作不打烊

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▲因應新冠肺炎影響，各級學校延長開學，桃園市八德警分局執行保護兒少工作勤務，加強網咖、公園與汽車旅館等場所臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因應新冠肺炎影響，各級學校延長開學，桃園市八德警分局執行保護兒少工作勤務，加強網咖、公園與汽車旅館等場所臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情影響，教育部本月2日宣布高中以下學生寒假延長至下週二（25）日開學，延長寒假期間，為避免少年在易滋事地區如電子遊戲場、KTV與網咖等處所衍生被害情事，警方加強「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，納入熱點巡邏網與進行訪視查察，以保護兒少再延長寒假之安全。

▲因應新冠肺炎影響，各級學校延長開學，八德警分局加強網咖臨檢勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因應新冠肺炎影響，各級學校延長開學，八德警分局加強網咖臨檢勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局分局長陳錦坤表示，21日為寒假收假前最後週末，為避免少年涉入妨害身心健康場所，桃園市警局執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，其中選擇八德警分局轄區為重點，結合少年警察隊、市府教育局、社會局、都發局、經發局、衛生局、勞動局、環保局與消防局等單位，組成聯合稽查小組於晚間21時執行聯合稽查，連結市府團隊資訊，共同保護轄區學子。

▲因應新冠肺炎影響，各級學校延長開學，八德警分局在重點路段加強臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因應新冠肺炎影響，各級學校延長開學，八德警分局在重點路段加強臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局指出，本次勤務將轄內旅館、網咖、易涉毒場所列為首要清查目標，針對少年深夜在外遊蕩、吸菸、喝酒或無照駕駛等偏差行為，警方增加巡邏班次，在學校開學前持續加強勸導取締；另外，在疫情期間，也籲請執勤同仁配戴口罩，進出各該處所均須使用酒精消毒，確實做好防備措施，以維同仁及民眾安全。

►「即日起，我退出老化黨。」

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