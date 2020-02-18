假交友真詐財　高富帥網友介紹高獲利投資小心有詐！

▲台南市長黃偉哲在2月治安會報，公開表揚1月份成功阻詐有功39位人員，感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網路交友平臺竟然有外國高富帥（白富美）網友加我好友耶！小心！千萬不要立馬滿滿少女心噴發！這是假交友結合假投資的詐騙手法，台南市警方就阻止一起4萬美金詐騙案。

警方說，歹徒通常利用外國人帥氣挺拔、甜美大方的大頭照吸引被害人的第一眼，後續藉以聊天卸下被害人警戒心防，甚至布下粉紅詐騙陷阱，互以老公老婆相稱，歹徒趁著雙方談話愉快、彼此信任的情境，開始介紹自稱高獲利投資案，為了取信被害人，更稱自己也有投資因而獲利豐沃，最後導致被害人情錢兩空。

台南市一名鄭姓女子於臉書網路平臺認識一名國外男子，在該男每日噓寒問暖下，成功卸下鄭女警戒心，該男趁而表示自己本身近期有投資獲利，欲將此高獲利、低風險的國外房地產及果園投資案介紹給鄭女，並宣稱該投資方案僅內線人員才能獲知，鄭女在歹徒的各種天花亂墜說詞下，答應讓歹徒協助投資，鄭女即至玉山銀行永康分行欲辦境外匯款美金4萬元，因大額的境外匯款金額引起尚姓行員及李姓襄理的注意，立即關懷提問並通報警方，轄區警方迅速到場了解後，告知鄭女此為詐騙集團慣用老套的假交友詐騙手法，鄭女才驚覺差點遭受詐騙，成功攔阻詐騙款項美金4萬元（約新台幣121萬餘元）。

台南市長黃偉哲18日下午召開2月治安會報，公開表揚1月份成功阻詐有功39位人員，為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，警民合作成功阻詐30件、攔阻詐騙款項逾新台幣334萬元，黃偉哲市長親自頒發獎座及獎金，更親筆撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層致以謝意，本次受獎者計有京城銀行、白河區農會、中國信託、中華郵政、玉山銀行、國泰世華及全家超商、統一超商及萊爾富超商等行店員業者。

台南市警局長周幼偉呼籲，利用網路假交友結合假投資詐騙時有所聞，對於素未謀面的網友若提到投資或有關金錢相關訊息，切記「談情不談錢」!勿輕信聽從指示匯款，以防情錢兩空，遇有疑似詐騙情形，請立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，或至鄰近派出所尋求警方協助查證，以免遭受詐騙。