桃警春安期間掃蕩全市黑幫 查獲674人、槍毒等成果豐碩

▲桃園市警局本月執行「掃蕩黑幫、檢肅槍械」專案行動，其中刑大查獲黃姓男子擁有烏茲衝鋒槍等制式槍彈與改造工具等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局本月17日起在全市執行「掃蕩黑幫、檢肅槍械」專案勤務，偵破各項重大毒品、槍械、街頭暴力等治安事件，讓不法份子無法藉機橫行，總計查獲674人、查扣12支制式與改造槍械、5.16公斤毒品等證物，局長陳國進表示，警方在協助防疫工作之外，也強力打擊不法分子，偵破各項重大毒品、槍械、街頭暴力等治安事件，完成安定民心工作。

桃警目前除防疫工作外，市警局針對掃黑、緝毒、打詐及肅槍等治安重點工作亦無絲毫鬆懈，本月17日起規劃掃蕩黑幫、檢肅槍械專案行動，強力打擊不法分子，藉以維護治安，幾起重大刑案如下：

▲桃園市警局本月執行「掃蕩黑幫、檢肅槍械」專案行動，中壢區蘇姓男子以強押被害人至葬儀社，以骨灰罐威嚇還款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園區生存遊戲玩家黃姓男子愛玩槍，非法持有以色列製烏茲衝鋒槍、克拉克手槍等制式槍枝各1把，改造手槍1把、4把空氣槍與186發子彈；中壢區蘇姓男子糾眾從事殯葬業，還藉機暴力討債恐嚇取財，去年為爭奪殯葬業利益，還毆打同業，甚至將被害人壓制葬儀社，以骨灰罐圍住被害人威嚇還款。

▲桃園市警局本月執行「掃蕩黑幫、檢肅槍械」專案行動，龜身分局查獲謝姓男子經營詐騙集團，在機房起出相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山區謝姓男子經營詐騙機房，從事恐嚇勒索牟利，詐騙對象若不從，謝男還率眾押走對方凌虐，甚至在深夜到受害者家門口放鞭炮，再將影片貼網炫耀，犯罪行徑囂張；桃園警分局20日查獲1名南非籍男子，涉嫌以郵包走私毒品，桃園警方會同海關、憲兵隊合作發現裝有二級毒品MDMA的包裹要闖關，報請桃檢指揮偵辦，埋伏逮獲領取包裹的南非籍男子，並從其住處起出裝有192公克大麻的國際郵包、大麻膏13公克等毒品證物。

楊梅區張姓男子以「賣點心」為代號販毒，警方起出2355公克毒咖啡包等毒品，警方除依法送辦外，並溯源追查毒品來源與下游去向。

►「即日起，我退出老化黨。」

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