台東縣國中小開學首日　127童未到校「26人身體不適」家長帶回

▲▼ 寶桑國小因包含普通班、特教班及幼兒園，學生人數較多，採取線上直播開學典禮。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

全國高中職以下學校25日開學，台東縣各校均積極準備因應開學日的學生健康管理，縣長饒慶鈴相當關心學校的防疫情形及學生健康，寶桑國小因包含普通班、特教班及幼兒園，學生人數較多，為減少群聚傳染機會，採取線上直播開學典禮，小朋友也都非常專注觀賞參與。教育處呼籲各學校加強防疫工作，維護學生健康讓家長放心。

縣府教育處表示，國中小開學日，教育處之防疫作業不敢鬆懈，開學前除了請各科長及督學至各校巡視校園防疫整備情形，於開學當日到學校了解學生入校量測體溫作業及流程，以即時掌握學校最新狀況，經統計全縣國中小開學日首日因感冒未到校人數計127人，學生到校後檢測身體不適請家長帶回人數計26人。

請繼續往下閱讀...

為因應疫情，教育處處長林政宏特別叮嚀學校，為了師生健康及降低群聚，開學典禮若需要舉行，請務必選擇通風好之場所，並提醒學校上課時要打開窗戶，讓室內通風良好。因此，今年的開學典禮很有特色，南王Puyuma花環實驗小學開學典禮活動改至傳統涼亭辦理；寶桑國小因包含普通班、特教班及幼兒園，學生人數較多，為減少群聚傳染機會，採取線上直播開學典禮，希望結合資訊科技，透過別開生面的開學儀式，讓親師生均能安心到校。

►對抗病毒靠這瓶