義大利旅遊警示提升「橙色」、倫巴底省「紅色」　外交部：國人應避免前往

▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者陶本和／台北報導

針對義大利境內新冠肺炎病例激增，外交部25日下午調升旅遊警示為「橙色」，而義國北部倫巴底省等疫區則為「紅色」，建議國人非必要，應避免前往義大利，尤其避免到疫區。

義大利衛生部於21日宣佈，針對入境義大利前14日，曾停留過依據「世界衛生組織」（WHO）所定義「中國疫區」的旅客（不論國籍），要求居家隔離。

由於WHO將台灣錯誤列入中國疫區項下，義大利衛生部的這項措施，已引起國人入境時疑慮。外交部表示，已向義大利政府提出關切並要求澄清。

此外，歐洲鄰近國家也增加對義大利旅遊警示，提醒旅客赴義大利時注意疫情發展。美國「疾病管制與預防中心」（CDC)則將義大利疫情警示列為「第二級」（Alert:注意），提醒赴義大利旅客加強預警。

因此，為維護國人健康及旅遊權益，外交部自即日起調升義大利旅遊警示為「橙色」，提醒國人注意旅遊安全，若非必要應避免前往義大利，至於目前遭管制的義大利疫區，則調升為「紅色」，建議國人尤應避免前往這些地區，以免遭當地政府要求居家隔離14日或罰鍰。

目前受旅遊管制的疫區包括義大利北部倫巴底省（Lombardy)的以下城市：Codogno、Casalpusterlengo、Castiglione d'Adda、Maleo、Fombio、Bertonico、Castelgerundo、Somaglia、San Fiorano、Terranova dei Passerini；以及威內托省（Veneto）的Vo’ Euganeo地區。

外交部指出，義大利當局已針對上述地區採取包括出入交通管制、停班、停課、暫停商業活動（民生必需除外）、暫停大型活動、暫停大眾運輸服務等多方面防疫措施。

其他人也看了這些...



►新冠肺炎準新藥進度超前！國衛院完成瑞德西韋「公克級」合成

►「紓困條例」立院三讀！ 游錫堃首次敲下議事鎚

►新冠肺炎紓困條例立院二讀！ 「防疫照顧假津貼」未入法



更多熱門新聞...

►「血友病童」母子深夜搭機返台！父親沉默一個月說話了

►大甲媽祖遶境停辦？ 徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

►柯文哲：大陸疫情沒控制前 台灣隨時都在危險狀態

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！