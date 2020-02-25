大理「口罩之亂」刀刃向內　地方紀監委罕見被「點名」問責

▲前大理市長杜淑敢因「扣押口罩事件」遭撤職。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情爆發初期，雲南大理市因「扣押徵用防疫口罩」等問題，遭法治機關立案調查。陸媒分析，外界普遍關注大理市委書記被免職、市長被撤職的「醒目消息」，但較少有人注意到作為履行監督專責的當地紀委監委，在此次通報中也被責令作出書面檢查。

《中新社》報導，一般而言，紀檢監察系統內部有人因違紀違法受到查處的案例較為常見，但地方紀委監委因履職不力遭問責的案例較少。專家認為，雲南省紀委監委在「搶口罩」事件相關調查中決定問責大理市紀委監委，對外釋放了重要而清晰的信號。

▲大理攔截重慶物資在微博上發酵。（圖／翻攝自微博）

報導稱，「搶口罩」事件發生在抗疫的關鍵時期，產生極大負面社會影響。從問責結果看，當地紀委監委可能存在事前監督和督促不力、事後監督執紀問責作用發揮不夠的問題。此外，對這起事件的處理也給大陸各地紀監委上了一課，主要在疫情防控期間如何更好履職發揮有效的震懾，起到了警醒和督促的目的。

據悉，中共十八大後，紀檢監察系統一直強調防止「燈下黑」，作為監督專責機關，自我監督的實踐被攤在陽光下，受外界檢視。由於大陸紀監系統屬於「黨務」運作的一環，外界曾有「超然於法治之外」的疑慮。

▲雲南大理扣押重慶口罩惹議。（圖／翻攝自微博）

對此，北京科技大學廉政研究中心主任宋偉表示，上級紀委監委對下級紀委監委問責，顯示紀檢監察系統「刀刃向內」，監督無盲區、無空白。他認為，此次問責表明，紀委監委本身也受到中共問責條例等黨紀黨規的「硬約束」，沒有處在「法外之地」的超然地位。

