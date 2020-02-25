南韓疫情連環爆！香港發出「紅色警示」　禁止非本地居民入境

▲新冠肺炎疫情在南韓快速擴散。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

南韓新冠肺炎疫情肆虐，累計893人確診。對此，港府24日宣佈對南韓發出紅色外遊警示，今（25）早6時起，禁止由南韓抵港的非香港居民入境。另外，所有南韓抵港的港人須接受14日醫學監察，而曾到訪爆發疫情的大邱和慶尚北道的港人，須到指定檢疫中心接受14日強制檢疫。

港府24日晚對南韓發出紅色外遊警示，衞生局局長陳肇始表示，由於24日晚仍有4航班抵港，所有乘客需進行醫學監察，如由大邱和慶尚北道返港人士，會由港口衛生科作醫學評估，如有發燒將直接送院，無病徵則的繼續進行醫學監察。

▲南韓大邱排隊買口罩的人龍。（圖／路透）

不過，「限韓令」不適用於香港人。陳肇始指出，由25日起所有從南韓抵港的港人，都要接受港口衞生科人員評估，如有病徵，將會送院隔離及檢查；至於沒有病徵的人士，亦要接受醫學監察14日；由於南韓的確診數字在短時間內大幅上升，任何曾到訪南韓大邱或慶尚北道的港人，須在指定檢疫中心接受14日強制檢疫。

除了南韓外，港府稱，也會密切檢查日本、義大利以及其他國家和地區的疫情發展，進一步適時採取果斷措施，以防病毒在香港傳播。

台灣則於24日宣佈，自2月25日零時起，自韓國入境的外籍人士，需進行14天居家檢疫；本國籍人士於2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理，另自27日零時起入境之本國籍人士則實施14天居家檢疫。