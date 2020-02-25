南韓26日起「限制口罩出口」！　醫用口罩生產商需申報產量庫存

▲南韓民眾戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者姜遠珍首爾25日專電

為解決冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升級導致口罩緊缺問題，韓國政府將從26日零時至4月30日實施緊急調整口罩和洗手消毒液供應等措施，防止口罩大量出境。

韓國聯合新聞通訊社今天報導，根據這項措施，從26日起全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量也限制在當天生產量的10%以內。

根據這項措施，生產銷售申報制度適用對象也擴大至醫用口罩，醫用口罩生產商需向食品醫藥品安全處申報每日產量、出貨量、出口量及庫存量；若銷售商向一家商店一天出售一萬片以上的口罩，也需申報售價、銷量及購買方。

隨著韓國境內冠狀病毒疫情持續升級，韓國出現口罩、洗手消毒液緊缺現象，要求政府有效管理防護用品流通的輿論日益高漲。

報導指出，據推測，韓國國內生產的大部分口罩透過代購等多種管道流向中國，韓產口罩在淘寶等中國主要電商網站熱銷，售價高達韓國的兩倍。

報導稱，食品醫藥品安全處處長李儀卿今天在記者會上表示，當前國內口罩每日產量達1100萬片，較前兩週增一倍，但仍面臨供應緊缺問題。政府將嚴格限制口罩出口量，動員所有力量解決口罩供應不足問題。（編輯：林憬屏）