「還有閒工夫揶揄陳時中？」　王世堅嗆柯文哲：還是戴上口罩閉嘴吧！

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）的蔓延下，中央政府繃緊神經備戰，不過日前因為確診病例公布區域與否吵得沸沸揚揚。台北市長柯文哲更說，現在都要「順時鐘」不要逆時鐘。對此，台北市議員王世堅怒嗆，柯文哲還有那個閒工夫開玩笑揶揄中央流行疫情中心指揮官陳時中？「你還是戴上口罩閉嘴吧！」

王世堅25日在臉書分享柯文哲說，現在都要「順時鐘」不要逆時鐘的相關新聞，並怒嗆「柯文哲你還是戴上口罩閉嘴吧！」他指出，大家都全心全力在對抗武漢肺炎，「柯文哲還有那個閒工夫開玩笑揶揄陳時中？」

王世堅表示，柯文哲的大嘴巴就是建立在那個吃醋、酸葡萄的心理，見不得別人比他好。他呼籲，「柯文哲你好好學學其他縣市首長，不要每天只會唱反調！」

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▼新冠肺炎（COVID-19）國內總計數據（更新時間：2020-02-25 07:55）。（圖／翻攝自疾管署網頁）