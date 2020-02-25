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試戴的耳環消失！店員笑臉問「滑到包包裡了？」　結局惹怒她：還不道歉

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▲▼耳環,耳洞,耳朵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲耳環。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「商品是很棒......。」一名女網友發文，表示她日前試戴耳環時，店員找不到一款圓形耳環，就來詢問她「不會是滑到包包裡了吧」，懷疑人偷東西的語氣讓她很不舒服。她指出，最後找到耳環時才發現根本是店員自己記錯，但她卻沒有得到道歉回應，氣得不爽買耳環，直接走人。

「怎麼想都超生氣，誣賴客人偷東西。」一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，他表示日前逛到一攤耳環，覺得很有興趣，途中讓店員幫她試戴了幾次耳夾，最後一兩次則是由她自己試，才知道怎麼戴上。

請繼續往下閱讀...

隨後店員走到她身旁笑笑地問她是否有想買，她回應已經有在挑，但對方接著卻表示找不到一個圓形耳環，暗指是她偷拿的，對話如下：

店員：那剛剛我給你試戴的圓形耳環在哪？
原PO：我沒拿耶，剛剛不是我拆的啊！
店員：可是我沒看到商品在架子上欸（語氣開始質疑我裝無辜）還是你要不要想想你放在哪？
原PO：好我找找。（找不到開始找包包，因為剛剛從包包拿過手機，怕店員誤會找找看）
店員：（看一下我的包包）哈哈不會是滑到包包裡了吧？
原PO：沒有耶！可是我記得剛剛沒有拿。
店員：是嗎？再想想放在哪吧！年輕人記憶力比較好吧呵呵呵。

怎料，朋友隨後就在櫃台發現那只耳環，店員見狀後卻也沒道歉，只撇下一句「真是不好意思耶呵呵」，讓原PO氣到不想買，隨後就拉著朋友離開。

▲▼偷竊,相機,旅行,扒手。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO覺得被誤會成小偷的感覺很差。（圖／取自Pixabay）

原PO表示，被質疑偷東西就已經夠討厭了，她在找耳環的時候店員也沒有要找找攤位其他地方的意思，就一直盯著她看，「語氣也很欠扁，更傻眼的是東西從頭到尾都他拿的還不給我道歉。」

她補充，其實攤位旁是有監視器的，但她不想把事情鬧大，才決定不調畫面出來，不過回家後也有私訊店家告知這件事了。

貼文一出，網友們紛紛認同「有錯就好好道歉」，店員真的不太會做生意，「 感覺真的很不舒服耶，我完全無法接受」、「我會問她：你不道歉嗎」、「一般來說是雙方都要找的，自己忘記了還不知道認真道歉」、「是老人所以記憶不好嗎」。

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