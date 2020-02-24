網瘋傳「假腳涼鞋」狂喊可怕！內行人痛揭真相：沒同理心...網友學到一課

▲這是義肢使用者的腳套。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

這張「假腳涼鞋」日前在網上瘋傳，不少人以玩笑視角轉發。由於看到太多嘲諷、戲謔的言詞，一名女網友站出來發聲，強調這是義肢使用者的腳套，無法接受大家把它當成整人玩笑，一席話讓許多網友恍然大悟，紛紛解釋是第一次看到。

「夠了哦！我已經在好幾個社團看到這張圖了。」女網友在爆怨公社發文，表示這是義肢使用者的腳套，不是讓人直接當鞋子穿腳上的，「我不懂有什麼好可怕的？更有什麼好可笑的？」

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女網友直言，身邊親友之前發生事故，所以有在使用，而她更能體會，那些殘缺的人光融入社會，就需要花極大的勇氣了，更遑論看到這些心裡會有多難受，「你會去笑身障者身體殘缺嗎？你會去笑視障者拄手杖嗎？你會去笑聽障者戴助聽器嗎？沒常識就算了，連同理心都沒有了嗎？」

▲網友們虛心受教。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，大票網友直呼長知識了，「好逼真，像真的腳趾頭」、「剛好機會教育一下小孩子們」、「不講還以為又是什麼奇葩設計」、「真的不知道是義肢用~也謝謝您分享這個資訊」。

同時不少熱心網友也解釋，很多人真的沒看過，只是單純發表第一眼對這張圖的想法，並無惡意，「妳沒說我還真不知道是義肢， 所以這不能算是常識，而是我增加了知識」、「我原本也不知道，當然也會驚嘆」、「會笑的、會怕的人是因為不知道那是義肢用的，以為是萬聖節的道具，不是出於對身障者的惡意」、「若妳沒說這是義肢鞋，應該大多會覺得是造型鞋，畢竟現代很多奇形怪異的設計呀，會讓人誤解笑感」。

事後，原po也解釋，「我相信很多人都沒有歧視的意思，會忍不住抱怨，只是因為看到有人說這很噁心、誰會去穿，這句話真的太痛了！」

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