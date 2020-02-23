物流士運口罩...婆媽喪屍般包圍！　曝「悲傷下場」怕爆：拜託放過我

▲ 物流士送口罩，下貨時超擔心被圍。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

本站月初報導《台灣最狂「運鈔車」三重趴趴走 網替郵差捏冷汗：會不會被搶？》，當時網友目擊郵差車上載了一座口罩山，但似乎沒有多餘的遮蔽保護，讓人擔心會不會被搶。而近日就有一名物流士發聲，表示自己下貨時都很擔心，希望婆媽們不要看到口罩就熱情圍上來，畢竟口罩需求量大，有可能會害他貨送不完。

「身為一個物流士，車上有幾箱口罩也是很正常的。」一名物流人員在臉書「爆怨公社」中發文，他表示，最近因為需求大增常運送口罩，但是下貨時都很擔心熱情的民眾又圍過來。

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他表示自己不是賣家，無權把口罩賣給人家，為了要應付婆婆媽媽們還得耽誤不少時間，可能會害他貨送不完，令他不禁大喊「拜託放我一馬吧！」

▲口罩成為防疫時期最珍貴的東西。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文一出，網友們紛紛調侃他「是不是從沒有這麼受歡迎過」，「婆媽：要經過此路，請留下買路財」、「大媽們都會問：跟你買會比較便宜嗎」、「這台運鈔車怎麼沒有保全」、「現在身上有幾箱口罩，就能享受萬人擁戴的概念」。

還有人建議，為了避免增加物流業者的困擾，建議不要在紙箱上大剌剌地印上口罩相關的字樣，「紙箱不應該印跟口罩有關的，請小心自身安全」、「真的應該把字給貼起來」、「包裝應該用素面一點的才對」。

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