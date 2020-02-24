女客人「刷手機條碼」換咖啡　超商店員曝尷尬對話：轉過去忍不住偷笑

▲原PO分享在超商上班時發生的事情。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名超商男店員分享一名女客人的對話，結果讓他事後直呼，「我轉過去泡咖啡想到對話忍不住偷笑⋯但我怕被她看到，不然一定很像癡漢」，笑翻其他網友。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，這陣子越來越多人會用手機秀出條碼繳費，或集點數、換咖啡；店員就要拿條碼機，去刷客人的手機螢幕條碼，有時真的很難刷。

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「我發現很多人都會做以下的事情」，原PO表示，一名客人用手機換咖啡喝，把條碼給他看要他刷，「我拿起條碼機要刷，刷不太到，我就稍微換角度，通常就能刷到了。但很多客人都會跟著我們一起動，你動手機，我也動條碼機，反而更難刷。」

▼原PO說，這陣子越來越多人會用手機秀出條碼繳費，或集點數、換咖啡。（示意圖／記者孫于珊攝）

原PO當下說，「你別動，我動就好了」；客人回「喔⋯好。」他寫道，「『嗶』！事後想起來這對話實在是⋯」他回覆網友的問題指出，「我轉過去泡咖啡想到對話忍不住偷笑⋯但我怕被她看到，不然一定很像癡漢。」

有人留言，「賣（咖啡）的當然要主動點啊！是說現在APP在顯示條碼，都會自動把亮度調到最高。」原PO回「所以是角度問題，不是亮度，然後一直給我亂動，我怎麼喬啊！哈哈。」

一名網友分享類似經歷，「我懂...我發藥要刷病人的手圈的情況也是，有時我都直接對準要刷了，病人手就轉邊，是在？」原PO回「對，就是那種感覺。」